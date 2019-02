Rheinische Post: Laschet setzt auf rasche Einigung beim Digitalpakt Schule

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat

beim Digitalpakt Schule eine rasche Einigung zwischen Bund und

Ländern ohne umfassende Verfassungsänderung gefordert. „Eltern,

Lehrer und Schüler erwarten, dass schnellstmöglich das Geld des

Digitalpakts in den Schulen ankommt. Der Vermittlungsausschuss muss

in der nächsten Woche endlich das seit 2016 bestehende Problem

lösen“, sagte Laschet der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Donnerstag). Dies sei bei gutem Willen aller möglich. Laschet will

den Digitalpakt Schule ohne umfassende Grundgesetzänderung

realisieren: „Ich bin zuversichtlich, dass das Geld schnell an die

Schulen kommen kann, ohne dass gleich unsere gute Verfassungsordnung

grundlegend verändert wird.“

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell