Rheinische Post: Lehrerverband-Präsident Meidinger zum Streit um Digitalpakt Schule: „Trauerspiel ohne Ende“

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes,

Heinz-Peter Meidinger, hat den Streit um den Digitalpakt Schule als

„ein Trauerspiel ohne Ende“ bezeichnet. Die Ministerpräsidenten, die

sich gegen die vom Bundestag verabschiedete Grundgesetzänderung

wehren, nahm er in Schutz: „Man kann den Schwarzen Peter nicht

einseitig den Ländern zuschieben“, sagte Meidinger. Er verwies auf

die kurzfristigen umfänglichen Erweiterungen der ursprünglich

geplanten Grundgesetzänderung und an die schlechte Kommunikation

darüber mit den Ländern. „Ich bin auch enttäuscht von der

Bundesbildungsministerin. Das hätte so nicht passieren dürfen“, sagte

Meidinger. Er betonte, das Beste sei, wenn nun der

Vermittlungsausschuss zwischen Bund und Ländern angerufen werde.

Meidinger betonte: „Wir brauchen den Digitalpakt Schule dringend.“

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell