Rheinische Post: Michael Müller findet Vorgänge um Maaßen unwürdig

Berlins Regierender Bürgermeister Michael

Müller (SPD) hat die Vorgänge um die Beförderung von

Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär

kritisiert und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vorgeworfen,

jede Bodenhaftung verloren zu haben. „Was wir hier erleben, ist

wirklich unwürdig“, sagte Müller der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Donnerstag). Maaßen als Staatssekretär für Sicherheit zu berufen,

könne nur als weitere Provokation eines Innenministers gelesen

werden, der jede Bodenhaftung verloren habe. „Gerade in einer Zeit,

in der eine gute Mietenpolitik für viele Menschen zur Existenzfrage

wird, ist es absolut unverständlich, dass ausgerechnet der Bau- und

Wohnungsspezialist Gunther Adler zugunsten der Causa Maaßen das Feld

räumen muss“, sagte Müller. Ganz offensichtlich habe Herr Seehofer

nicht verstanden, dass man bei der Wohnungspolitik endlich liefern

müsse, so Berlins Regierender Bürgermeister.

