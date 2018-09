Rheinische Post: Brinkhaus: Nach der nächsten Bundestagswahl möglichst keine Regierung mehr mit der SPD

Unionsfraktionsvize Ralph Brinkhaus rechnet

trotz der Koalitionskrisen nicht mit einem vorzeitigen Aus der

Regierung vor der Bundestagswahl 2021. Danach will er aber ein

erneutes Bündnis mit der SPD vermeiden. Union und SPD bräuchten noch

drei Jahre, um ihren Koalitionsvertrag umzusetzen, sagte Brinkhaus

der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag). „Langfristig

sollten wir aber nicht auf eine große Koalition setzen.“ Es gebe auch

andere Optionen wie Schwarz-Gelb oder Jamaika. Zur Entscheidung, den

viel kritisierten Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zum

Staatssekretär zu befördern und dafür den SPD-Staatssekretär Gunther

Adler in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen, sagte Brinkhaus:

„Ganz unabhängig davon, wie man zu Herrn Maaßen steht, ist der Ablauf

in den letzten Tagen nur noch schwer zu vermitteln.“ Er riet zur

Entschleunigung des politischen Betriebs: „In der politischen Kultur

ist es eine der gefährlichsten Entwicklungen, dass von uns erwartet

wird, quasi binnen Sekunden auf neue Entwicklungen zu reagieren.“ Der

Qualität von Politik täte Entschleunigung gut. Der Finanzexperte

tritt am Dienstag bei der Wahl für den Fraktionsvorsitz gegen

Amtsinhaber Volker Kauder an.

