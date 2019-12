Rheinische Post: Minister Müller: Jede Schule in Deutschland mit einer Partnerschule im Ausland vernetzen

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will jede Schule

in Deutschland mit einer Partnerschule in einem Entwicklungsland vernetzen und

deren Austausch fördern. “Als Dach möchte ich ein deutsch-afrikanisches

Jugendwerk einrichten mit drei Säulen: den Austausch von Schülern, von Studenten

und jungen Fachkräften”, sagte Müller der Düsseldorfer “Rheinischen Post”

(Donnerstag) . Eine solche Schulpartnerschaft könne man über digitale

Kommunikation aufbauen und später durch gegenseitige Besuche beleben. Dazu laufe

bereits das Programm “1000 Schulen für Afrika”. Über verschiedene Programme

seien hunderttausende Ehrenamtliche aus Deutschland in der

Entwicklungszusammenarbeit tätig. “Die Ehrenamtlichen sind eine unverzichtbare

Basis für das Engagement in der Welt”, sagte er zum internationalen Tag des

Ehrenamts.

