Rheinische Post: Ministerpräsident Kretschmer: Sachsens Polizei wird gegen Demagogie und Falschnachrichten der AfD im Internet vorgehen

Die Polizei in Sachsen wird künftig gezielt

Personal dafür einsetzen, um auf von der AfD im Internet verbreitete

Falschmeldungen zu reagieren. Das sagte Sachsens Ministerpräsident

Michael Kretschmer (CDU) der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Mittwoch). „Wir müssen auch Möglichkeiten finden, um von der AfD

geleitete Fehlinformationen im Internet zu korrigieren. Dort wimmelt

es an Verschwörungstheorien, Demagogie und Falschnachrichten. Ich bin

entsetzt.“ Das verändere die Menschen. „Bei uns wird die Polizei

gezielt Leute einsetzen, um in ihrem Bereich gegenzuhalten.“ Anders

als der neue CDU-Fraktionsvorsitzende in Sachsen, Christian Hartmann,

bleibt Kretschmer dabei, dass es unter seiner Führung als

Regierungschef in Sachsen nach der Landtagswahl 2019 keine Koalition

mit der AfD geben werde. „Die AfD hat mich als Volksverräter

bezeichnet. Volksverräter wurden von den Nazis in Plötzensee

erschossen.“ Im sächsischen Landtag und im Bundestag seien abstoßende

Debatten zu erleben. „Es gibt keine Grundlage der Zusammenarbeit. Ich

schließe eine Koalition mit der AfD wie mit der Linkspartei aus. Und

ich werde jeden Tag darin bestätigt, dass das der richtige Weg ist.“

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell