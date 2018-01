Rheinische Post: Mögliche Parteichefin Baerbock: Grüne gesprächsbereit für Jamaika-Neustart

Die Grünen sind nach den Worten ihrer möglichen

neuen Vorsitzenden Annalena Baerbock offen für eine Neuauflage der

Jamaika-Verhandlungen, sollte eine große Koalition nicht zustande

kommen. „Wir haben vor und nach der Wahl gesagt, dass wir für

Gespräche immer offen sind. Und daran hat sich nichts geändert“,

sagte Baerbock der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“

(Donnerstagausgabe). „Fakt ist, dass die SPD nun auf ihrem

Sonderparteitag am Sonntag am Zug ist zu entscheiden, ob sie eine

Fortführung der Groko möchte“, sagte die 37-Jährige, die Ende Januar

für den Grünen-Vorsitz kandidiert. Auch eine Minderheitsregierung der

Union mit Unterstützung der Grünen schloss Baerbock nicht aus. „Eine

Minderheitsregierung hat theoretisch einigen Charme. Aber sie

erscheint mir derzeit nicht besonders realistisch“, sagte Baerbock.

