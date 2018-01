Rheinische Post: Außenpolitiker sehen deutsch-iranische Beziehungen beschädigt

Außenexperten der deutschen Parteien sehen in

den iranischen Spionageaktivitäten einen Schaden für die

deutsch-iranischen Beziehungen. „Um Israel und seine Feinde zu

bekämpfen, schreckt das iranische Mullah-Regime offensichtlich nicht

einmal davor zurück, durch kriminelle Handlungen die Beziehungen zu

anderen Staaten empfindlich zu beschädigen“, sagte der

Unionsaußenpolitiker Jürgen Hardt der in Düsseldorf erscheinenden

„Rheinischen Post“ (Donnerstagausgabe). Scharfer Protest sei die

richtige Antwort auf das systematische Ausspionieren des

SPD-Politikers Reinhard Robbe und weitere Geheimdiensttätigkeiten.

FDP-Außeneperte Bijan Djir-Sarai verwies auf „zahlreiche“ Spione, die

seit 1979 in Deutschland für die islamische Republik aktiv seien.

„Die Bundesregierung muss die iranische Regierung unmissverständlich

auffordern, diese illegalen und gefährlichen Aktivitäten in

Deutschland zu beenden“, sagte Djir-Sarai.

