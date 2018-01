Rheinische Post: Mögliche Grünen-Chefin Baerbock: Groko-Flüchtlingspolitik „bricht mir das Herz“

Die mögliche neue Grünen-Parteichefin Annalena

Baerbock hat die flüchtlingspolitischen Beschlüsse von Union und SPD

als „Angriff auf das Grundrecht auf Asyl“ bezeichnet. „Die geplante

pauschale Aufnahme aller Länder mit einer Schutzquote von lediglich

fünf Prozent in die Liste der so genannten sicheren Herkunftsländer

ist ein Angriff auf das individuelle Grundrecht auf Asyl“, sagte

Baerbock der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“

(Donnerstagausgabe). „Die Folge einer solchen Pauschalpolitik ist,

dass nicht mehr wirklich hingeschaut wird, wenn Menschen aus diesen

Ländern Asyl beantragen“, sagte Baerbock. Jeder Fall müsse aber

individuell bearbeitet werden. Scharf kritisierte sie auch die

geplante Begrenzung des Familiennachzugs auf monatlich 1000

Familienangehörige. „Als Politikerin und Mutter bricht es mir das

Herz“, sagte die 37-Jährige, die Ende Januar für den Parteivorsitz

kandidiert. „Stellen Sie sich vor, es wäre Ihr Kind, das getrennt von

einem Elternteil in Kriegsgebieten ausharrt“, sagte sie. Es gehe vor

allem um Syrerinnen und Syrer, auf die wieder Fassbomben geworfen

würden. „Dass wir diese Menschen in Sorge und Furcht um ihre engsten

Familienangehörigen nicht unterstützen und Kinder retten, finde ich

inhuman und grausam“, sagte Baerbock.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell