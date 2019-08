Rheinische Post: Neue Landarztstudenten in NRW haben Abi-Durchschnitt von 2,2

Der typische Landarztstudent in

Nordrhein-Westfalen ist 24 Jahre alt, weiblich, kommt aus NRW, hat

vor dem Studium schon als Krankenpfleger gearbeitet und ein um 1,2

Schulnoten schlechteres Abi, als es der sogenannte Numerus Clausus

für Medizinstudenten normalerweise vorschreibt. Das ist das Ergebnis

des soeben abgeschlossenen Bewerbungsprozesses für den ersten

Jahrgang, der im Oktober an acht Universitäten in NRW mit dem neuen

Landarztstudium beginnt. Eine Auswertung des

NRW-Gesundheitsministeriums zum Bewerbungsprozess liegt der

Düsseldorfer Rheinischen Post (Samstag) vor. Darin heißt es: „Im

Mittel aller ausgewählten Bewerbungen lag die Durchschnittsnote bei

2,2 und im gesamten Bewerbungsfeld nur wenig schlechter bei 2,3.“

Der Auswertung des Gesundheitsministeriums zufolge haben alle

ausgewählten Bewerber mindestens 1,5 Ausbildungs- oder Berufsjahre

absolviert – vor allem als Krankenpfleger (43 Prozent),

Rettungsassistent (18 Prozent), medizinischer Fachangestellter (acht

Prozent) oder Physiotherapeut (fünf Prozent). 63 Prozent der

ausgewählten Bewerber sind Frauen – von den 1312 insgesamt

eingegangenen Landarztbewerbern waren es 61 Prozent.

