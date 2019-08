Rheinische Post: Kommentar: Herz ist wichtiger als Einser-Abitur

Der Numerus clausus war immer schon ein äußerst

fragwürdiges Auswahlkriterium für die Vergabe der knappen

Medizin-Studienplätze. Der Nachweis, dass Einser-Abiturienten später

die besseren Ärzte sind, wurde nie erbracht. Dass hingegen eine

berufliche Vorerfahrung etwa als Rettungssanitäter oder ein

nachgewiesenes soziales Engagement zum Beispiel bei der Pflege

Angehöriger junge Menschen auch für eine medizinische Laufbahn

empfehlen, liegt auf der Hand. Schon aus diesem Grund ist das neue

Landarzt-Gesetz von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU)

ein Schritt in die richtige Richtung: Ab kommendem Wintersemester

spielt die Abiturnote bei rund sieben Prozent der

Medizinstudienplätze in NRW nur noch die Nebenrolle. Gut 140

Studienplätze sollen nicht an die besten Abiturienten gehen, sondern

an junge Persönlichkeiten, denen man den Arztberuf aus ganz anderen

Gründen zutraut. Jene Studenten, die über dieses alternative

Verfahren ins Medizinstudium rutschen, müssen sich im Gegenzug

verpflichten, später mindestens zehn Jahre lang in einem medizinisch

unterversorgten Gebiet zu praktizieren. Die Selbstverpflichtung eines

Teils der Medizinstudenten auf eine ländliche Praxis nach dem Studium

ist für sich genommen ein richtiges Instrument. Das Medizinstudium

ist die teuerste Ausbildung, die der Steuerzahler in Deutschland

finanziert. Es ist einem Teil der Medizinstudenten zumutbar, sich im

Gegenzug zu solchen Zusagen zu verpflichten. Warum diese Belastung

aber ausschließlich jenen Medizinstudenten zugemutet werden soll, die

kein Einser-Abi haben, ist nicht plausibel. Das alternative

Studienplatzvergabe-Verfahren ohne Numerus clausus und die an eine

spätere Landarzt-Verpflichtung geknüpfte Studienplatzvergabe sollten

entkoppelt werden.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell