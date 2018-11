Rheinische Post: NRW-Gefängnisse: Neue Fingerabdruck-Scanner können seit einem Jahr nicht genutzt werden

Wegen fehlender Rechtsgrundlage konnten die neu

angeschafften Fingerabdruck-Scanner in den

NRW-Justizvollzugsanstalten bislang nicht eingesetzt werden. „Der im

Gesetz angelegte und zunächst vorgesehene Weg einer direkten

Schnittstelle mit dem Bundeskriminalamt zum Abgleich von

Fingerabdruckdaten hat sich im Nachhinein als rechtlich nicht

umsetzbar herausgestellt“, sagte Marcus Struck, Referatsleiter

NRW-Justizvollzugskommunikation, der in Düsseldorf erscheinenden

„Rheinischen Post“ (Mittwoch). Demnach wurden bereits Ende

vergangenen Jahres 71 Fingerabdruckscanner an die

Justizvollzugsanstalten ausgeliefert. Anfang kommenden Jahres soll es

nun in einer JVA einen Testbetrieb geben, nachdem man gemeinsam mit

dem Ministerium des Innern und dem Landeskriminalamt ein neues System

für den Austausch von Fingerabdruckdaten zwischen Justizvollzug und

Polizei entwickelt habe.

Der frühere Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) hatte die Geräte

unter anderem mit der Begründung anschaffen lassen, so sicherstellen

zu wollen, dass auch die richtigen Gefangenen hinter Gittern säßen.

Nach Angaben des Justizministeriums hätte man aber auch mit einem

einsatzbereiten Scanner nicht die richtige Identität des in der JVA

Kleve unschuldig inhaftierte Syrers Amed A. herausfinden können, der

sich bei einem Feuer in seiner Zelle tödliche Verbrennungen zuzog.

Der 26-Jährige war mit einem Mann aus dem afrikanischen Mali

verwechselt worden. „Die Polizeibehörden haben die in der JVA Kleve

einsitzende Person mittels Fingerabdruck eindeutig als Amed A.

identifiziert. Jede Wiederholung der Abfrage, auch durch die JVA

Kleve, hätte dasselbe Ergebnis erbracht“, erklärte Referatsleiter

Struck.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell