Rheinische Post: NRW will Islamischen Religionsunterricht auch an Berufskollegs einführen

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will

den islamischen Religionsunterricht ausweiten und künftig auch an

Berufskollegs einführen. „Wir wollen den islamischen

Religionsunterricht in deutscher Sprache und unter deutscher

Schulaufsicht von in Deutschland ausgebildeten Religionslehrern

flächendeckend ausbauen“, hieß es im Schulministerium auf Anfrage der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch). Die Ausweitung auf

Berufskollegs voraussichtlich ab dem Schuljahr 2018/19 sei der

nächste Schritt. Zunächst werde das Fach an 20 Berufskollegs in den

Regierungsbezirken Arnsberg, Düsseldorf, Köln und Münster angeboten.

„Die Rahmenbedingungen und konkrete Ausgestaltung werden derzeit

erarbeitet“, so das Ministerium weiter. Ziel sei ein breites Angebot

des Faches in ganz Nordrhein-Westfalen. In diesem Schuljahr nehmen

19.400 Schüler an 234 Schulen in NRW am islamischen

Religionsunterricht teil. Sie werden von 211 Lehrkräften

unterrichtet. Der Unterricht soll dem Ministerium zufolge Schüler

darin unterstützen, eine eigene religiöse Identität und moralische

Wertehaltung zu entwickeln und diese kritisch zu prüfen. Er

vermittele Respekt und Verständnis im interreligiösen Miteinander,

hieß es weiter. Das Modell in NRW gilt als vorbildlich, weil es nach

Auffassung von Experten einer möglichen Radikalisierung vorbeugt.

