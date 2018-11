Rheinische Post: Röttgen wirft Gegnern des UN-Paktes Interesse an ungeordneter Migration vor

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des

Bundestages, Norbert Röttgen, hat den Gegnern des UN-Migrationspakt

ein Interesse an ungeordneter Migration vorgeworfen. „Wer Ordnung und

Steuerung der Migration will, der muss für diesen Pakt sein, so klein

der Schritt eines rechtlich nicht verbindlichen Beschlusses ist“,

sagte der CDU-Politiker der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Mittwoch). Wer nicht sachliche Kritik üben, sondern weiter mit der

ungeordneten Migration Stimmung machen wolle, der mache auch Stimmung

gegen den Pakt.

