Rheinische Post: SPD-Minister Maas hält schrittweisen Abbau der Russland-Sanktionen für denkbar

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hält einen

schrittweisen Abbau der Russland-Sanktionen für möglich, sollte es

Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens für die

Ost-Ukraine geben. „Unser unmittelbares Ziel bleibt, die Ukraine zu

stabilisieren und einen echten Waffenstillstand durchzusetzen.

Gelingt dann die Umsetzung des Minsker Abkommens, können wir über den

Abbau der Sanktionen verhandeln“, sagte Maas der Düsseldorfer

„Rheinische Post“ (Samstag). Den Sitz als nicht-ständiges Mitglied im

UN-Sicherheitsrat müsse Deutschland 2019 auch nutzen, um eine

Wiederbelebung des Friedensprozesses anzustoßen. „Wir sollten unsere

Zeit im UN-Sicherheitsrat auch dazu nutzen, über einen

UN-Friedenseinsatz in der Ostukraine zu reden. Die Präsidenten

Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Petro Poroschenko,

schließen eine solche UN-Mission im Grundsatz nicht aus.“ Das

Friedensabkommen von Minsk sei bis heute weitgehend unerfüllt. Maas

verteidigte das umstrittene Gaspipelineprojekt Nord Stream 2. „Wir

wollen unsere Energiesicherheit auf eine breite Basis stellen“, sagte

Maas. Aber natürlich werde er auch darauf achten, „dass die

Gasdurchleitung durch die Ukraine, in Zukunft nicht gekappt wird“, so

Maas.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell