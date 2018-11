Thomas Jung: „Keine Bespitzelung der AfD“ (FOTO)

Die Brandenburger AfD ist kein Fall für den Verfassungsschutz. Dasgeht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfragehervor.

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Thomas Jung, meint dazu: „Was sonnenklar für uns ist,

haben wir jetzt schriftlich von der rot-roten Landesregierung: Der

Verfassungsschutz hat Besseres zu tun, als unsere demokratisch

gewählte Partei zu observieren. Auch wenn es manchen Grünen und

Linken nicht passt. Wir haben uns für mehr Personal bei Polizei und

Verfassungsschutz ausgesprochen. Wir wollen mehr Befugnisse für die

Polizei im Kampf gegen den Terror. Wir sind die Partei, die

Sicherheitsmängel im Land abschaffen will. Grün will keine

Videoüberwachung, die Linke kein verschärftes Polizeigesetz, die SPD

unterstützt institutionalisierte Antifa-Gruppen im Land, die zu

antidemokratischen G20-Boykottaktionen aufriefen. Da klingt es doch

wie Hohn, wenn ausgerechnet wir überwacht werden sollen. Mit dem

Unsinn muss jetzt Schluss sein. Die Altparteien sollten besser

Radikale und Extremisten in den eigenen Reihen beobachten lassen.“

Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell