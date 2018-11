Rheinische Post: Städte- und Gemeindebund warnt: Kommunen gehen die Lichter aus

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und

Gemeindebundes, Gerd Landsberg, hat angesichts einer fehlenden

Grundsteuerreform vor leeren Kassen der Kommunen gewarnt. „Wenn

dieses Geld den Kommunen künftig nicht mehr zur Verfügung steht,

werden in vielen Städten und Gemeinden die Lichter ausgehen“, sagte

Landsberg der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montag). Die

Bundesregierung müsse deshalb „noch in diesem Jahr einen

Gesetzentwurf vorlegen“. Insbesondere für Kommunen, denen es

finanziell schlecht gehe und die wenig Gewerbe hätten, sei die

Grundsteuer eine verlässliche Einnahmequelle. Mit der Grundsteuer

finanzieren die Kommunen Kitas, Schulen, Sportplätze, Straßen, Wege

und Schwimmbäder. Landsberg verwies darauf, dass die Kommunen ohnehin

schon einen Investitionsstau von 158 Milliarden Euro hätten. „Da

dürfen wir nicht riskieren, dass die 14 Milliarden Euro an jährlichen

Einnahmen durch die Grundsteuer wegbrechen“, sagte er. „Zu unserem

großen Bedauern hat der Bund bis heute weder ein Eckpunktepapier noch

einen Gesetzentwurf vorgelegt“, sagte Landsberg. Dies sei umso

enttäuschender, als die verschiedenen Reformmodelle schon lange auf

dem Tisch lägen. Das Bundesverfassungsgericht hatte der Politik im

April dieses Jahres auferlegt, die Grundsteuer zu reformieren und

dafür bis Ende 2019 ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden.

Sollte die Bundesregierung diese Frist nicht einhalten, droht ein

Wegfall der Grundsteuer. Sie ist aber mit 14 Milliarden Euro die

zweitgrößte Einnahmequelle der Kommunen mit eigenem Hebesatz. Bislang

geht die Berechnung der Grundsteuer auf Einheitswerte zurück, die im

Westen aus dem Jahr 1964 und im Osten sogar aus dem Jahr 1935

stammen.Der Städte- und Gemeindebund fordert, das neue Modell solle

die Grundstücksfläche wertorientiert und die Aufbauten pauschaliert

berücksichtigen.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell