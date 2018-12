Rheinische Post: Trittin bezeichnet deutsche Politik vor UN-Klimakonferenz als „Desaster“

Der frühere Bundesumweltminister Jürgen Trittin

hat die Energie- und Klimapolitik der Bundesregierung vor Beginn der

UN-Klimakonferenz in Polen als desaströs bezeichnet und scharf

kritisiert. „Aus dem ehemaligen Vorreiter Deutschland beim

Klimaschutz ist ein Blockierer geworden. Ein Desaster“, sagte Trittin

der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). „Wir geben keine

Antwort darauf, was wir gegen unsere viel zu hohen CO2-Emissionen im

Stromsektor tun wollen“, sagte der Grünen-Politiker. „Wir reisen an

mit der Bilanz, dass unsere Verkehrs-Emissionen sogar ansteigen. Die

dritte schlechte Botschaft: Unsere Investitionen in erneuerbare

Energien gehen massiv zurück“, kritisierte Trittin. Die

Fristverlängerung für die Kohle-Kommission durch die Bundesregierung

sei ein „sehr schlechtes Signal vor der UN-Klimakonferenz in

Kattowitz“. Nun sei nicht klar, wie Deutschland, das pro Kopf ein

Drittel mehr Treibhausgase ausstoße als der europäische Durchschnitt,

seine internationalen Klimaschutz-Verpflichtungen noch einhalten

wolle. „Es ist auch ein schlechtes Signal für die Menschen in der

Lausitz und im Rheinischen Braunkohle-Revier, die wissen, dass sich

bei ihnen etwas ändern wird, die nun aber nun über Weihnachten hinaus

im Ungewissen gelassen werden“, sagte Trittin. „Die Bundesregierung

ist gar nicht darauf vorbereitet, die Beschlüsse der Kohlekommission

umzusetzen: es werden nämlich aus dem Bundeshaushalt viele Milliarden

für die Strukturförderung in den Kohlerevieren und die Entschädigung

der Energiekonzerne fließen müssen“, sagte Trittin. Doch dafür habe

die Regierung finanzpolitisch nicht vorgesorgt.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell