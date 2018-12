WAZ: Ungarns Außenminister warnt vor UN-Migrationspakt

Ungarns Außenminister Peter Szijjarto hat vor einer

Legalisierung von Flüchtlingsbewegungen durch den umstrittenen

UN-Migrationspakt gewarnt. „Das Hauptproblem ist nach meiner

Einschätzung, dass die Vereinten Nationen Zuwanderung grundsätzlich

als Menschenrecht festschreiben wollen. Es wird nicht mehr

differenziert zwischen legaler und illegaler Migration. Was wirklich

passiert, ist die Legalisierung der illegalen Migration, was für uns

unakzeptabel ist“, sagte Szijjarto der Westdeutschen Allgemeinen

Zeitung (WAZ, Samstagausgabe). Er habe als einziger Außenminister der

EU persönlich an den Verhandlungen der UN über den Migrationspakt

teilgenommen, sagte der Vertraute des ungarischen Ministerpräsidenten

Viktor Orban weiter. Der Pakt formuliere Regeln, wie die Staaten

künftig Zuwanderungen optimal managen könnten. „Ungarns Ansatz ist

jedoch ein anderer: Wir haben die Migration an unserer Grenze

aufgehalten und sind weiterhin der Meinung, dass die illegale

Migration nicht organisiert, sondern gestoppt werden soll.“

Die vor allem in Deutschland vorherrschende Meinung, der

Vertragstext schreibe keine verbindlichen Regelungen vor, wies

Szijjarto zurück: „Da kommen 80-mal die Begriffe –verpflichten– oder

–Verpflichtung– vor. Außerdem sollen die Staaten Aktionspläne

entwickeln, um die Regeln des UN-Pakts in nationales Recht zu

übertragen.“ Der UN-Migrationspakt soll bei einer Konferenz am 10.

Und 11. Dezember in Marrakesch angenommen werden.

