Rheinische Post: Union fordert Ende der Privilegien der Windkraft im Baurecht

Die Union will in den Koalitionsverhandlungen

über die künftige Ökostrom-Förderung auch die Abschaffung der im

Baugesetzbuch verankerten Privilegierung von Windkraft-Anlagen

durchsetzen. „Wir wollen beim weiteren Ausbau der Windenergie an Land

einen besseren Ausgleich zwischen der Erneuerbaren-Branche und den

Anwohnerinteressen“, sagte Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag). „Hier sprechen wir

insbesondere über Mindestabstände zur Wohnbebauung und über ein Ende

der nächtlichen Dauer-Befeuerung von Windrädern“, sagte der

Vorsitzende der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung MIT. „Ich würde aber

gern noch einen Schritt weiter gehen. Meines Erachtens sollten wir

auch die im Baugesetzbuch verankerte Privilegierung von Windrädern

abschaffen“, forderte Linnemann. „Dann hätten die Kommunen wieder die

Planungshoheit für den Windkraftausbau. Das würde viele Konflikte vor

Ort entschärfen“, sagte Linnemann. Zwischen Union und SPD schwelt

seit Wochen ein Streit über den weiteren Ausbau der Windkraft, den

Linnemann mit seiner Forderung anheizt. Spätestens bis September will

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) einen Kompromiss.

