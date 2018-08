Rheinische Post: Widmann-Mauz: Die meisten Ausländer zahlen in die Sozialkassen ein

Die Integrationsbeauftragte der

Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), hat in der Debatte um

Kindergeldleistungen für Ausländer Sachlichkeit angemahnt. „Die

meisten ausländischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die in

Deutschland leben, arbeiten und zahlen in die Sozialkassen ein“,

sagte Widmann-Mauz der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag).

Natürlich müsse aber Sozialmissbrauch bekämpft werden, sagte sie mit

Blick auf Berichte, wonach Ausländer, die in Deutschland wohnen und

für ihre in der Heimat lebenden Kinder staatliche Leistungen

beziehen, versuchen, das deutsche Sozialsystem auszunutzen. Sie

betonte, zum Beispiel könnten EU-Bürgerinnen und Bürger erst dann

zeitlich begrenzt Hartz IV bekommen, wenn sie in Deutschland

mindestens ein halbes Jahr sozialversicherungspflichtig gearbeitet

hätten. Sie verwies darauf, dass die Bundesregierung sich in der EU

dafür einsetze, dass das Kindergeld für die in der Heimat lebenden

Kinder an den Standard des jeweiligen Wohnortes des Kindes angepasst

werde.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell