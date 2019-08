Rheinische Post: Verbraucherzentrale rät beim Bau von Photovoltaik-Anlagen zur Eile

Beim Bau privater Solarstromanlagen mahnen

Verbraucherschützer zur Eile. „Betreiber neuer Solarstromanlagen

erhalten nach aktueller Rechtslage keine Einspeisevergütung mehr,

wenn alle bestehenden Anlagen zusammen eine bestimmte Leistungsgrenze

überschreiten. Das passiert aller Voraussicht nach im kommenden

Jahr“, sagte Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale NRW der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstag). Hintergrund ist der

Passus im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), der einen Förderstopp

vorsieht, sobald alle in Deutschland geförderten Photovoltaik-Anlagen

zusammen 52 Gigawatt Strom produzieren können. „Verbrauchern, die mit

dem Gedanken an eine eigene Solarstromanlage spielen, können wir in

der jetzigen Unsicherheit nur raten: Lieber jetzt aktiv werden als zu

lange warten“, sagte Sieverding. Das Bundeswirtschaftsministerium

erklärte: „Aktuell sind rund 47,8 Gigawatt Solarleistung

installiert.“ Seit Anfang des Jahres wurden rund zwei Gigawatt

Leistung zugebaut.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell