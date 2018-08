Rheinische Post: Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen wirft Union und SPD absurde Rentenpolitik vor

Der Wirtschaftswissenschaftler Bernd

Raffelhüschen hat die Rentenpolitik von Union und SPD scharf

kritisiert. „Die Koalitionsbeschlüsse sind ein Rentengeschenk an die

geburtenstarken Jahrgänge zu Lasten ihrer wenigen Kinder, so als ob

die dafür verantwortlich wären, dass sie so wenige sind. Das ist

schlicht absurd“, sagte Raffelhüschen der Düsseldorfer „Rheinischen

Post“ (Donnerstag) zum Beschluss der großen Koalition, die

Mütterrente zu verbessern und das Rentenniveau von heute 48 Prozent

bis 2025 zu sichern, ohne dass der Beitragssatz über 20 Prozent

steigt. Die Forderung der SPD, das heutige Rentenniveau bis 2040

festzuschreiben, nannte er einen „auf Dauer angelegten Unfug“. Dazu

falle seriösen Wissenschaftlern nichts mehr zu ein.

