NOZ: NOZ: Ost-Beauftragter der Bundesregierung fordert Soli-Abschaffung

Ost-Beauftragter der Bundesregierung fordert

Soli-Abschaffung

Parlamentarischer Staatssekretär Hirte: Bei so hohen

Steuereinnahmen folgerichtig

Osnabrück. Angesichts der hohen Steuereinnahmen in Deutschland

fordert der Beauftragte des Bundes für die neuen Bundesländer,

Christian Hirte, kurzfristig bis 2021 eine komplette Abschaffung des

Solidaritätszuschlages. „Bei so hohen Steuereinnahmen wäre diese

Entscheidung nur folgerichtig, die Forderung ist daher berechtigt“,

sagte Hirte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag). „Die

Debatte um eine komplette Abschaffung halte ich daher für wichtig,

weil wir ein Signal setzen, dass wir in guten Zeiten auch entlasten

wollen. Wann, wenn nicht jetzt, sollte man solche Dinge auf den Weg

bringen?“

In der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ werde die

Große Koalition im Bund „ein Förderinstrumentarium für Deutschland

entwickeln, dass nicht mehr nach Ost und West unterscheidet, sondern

generell nach Bedürftigkeit.“ Es sei aber klar, so Hirte, dass der

Osten hier auch in naher Zukunft noch den größten Bedarf hat. Bei den

Verhandlungen auf EU-Ebene müsse die Bundesregierung darauf achten,

dass die besondere Lage im Osten weiter berücksichtigt werde.

