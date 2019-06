Rheinische Post: Zahl der Ein-Euro-Jobs drastisch gesunken

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die über

einen Ein-Euro-Job eine Beschäftigung aufnehmen, ist seit Jahren

rückläufig. Sie sank von 836.333 Jobbern im Jahr 2006 drastisch auf

183.703 im Jahr 2018. Dies geht aus Daten der Bundesagentur für

Arbeit (BA) hervor, die der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Dienstag) vorliegen. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist in

dieser Zeit gesunken, allerdings nicht im gleichen Verhältnis. So

zählten die Arbeitsmarktexperten im Jahr 2006 insgesamt 1,9 Millionen

Langzeitarbeitslose – 2018 waren es nur noch 748.000. Der

Ein-Euro-Job galt lange als Brücke in den regulären Arbeitsmarkt.

Eine Sprecherin der BA verwies darauf, dass die Bundesagentur für die

Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit verstärkt auf die „Förderung

sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse“ setze.

