Rheinische Post: Zu wenig Personal für Mindestlohnkontrolle

Von den zusätzlich geplanten 1600 Stellen beim

Zoll zur Kontrolle der Einhaltung des Mindestlohns in den deutschen

Unternehmen sind bislang erst 361, also weniger als ein Viertel

besetzt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf

schriftliche Fragen der Linken-Politikerin Susanne Ferschl hervor,

die der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“

(Donnerstagausgabe) vorliegen. Demnach waren in der zuständigen

Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) am 1. Dezember 2017 insgesamt

6428 Planstellen besetzt. Im Jahr 2016 waren es noch 6067. Der

geplante Aufwuchs um 1600 zusätzliche Mindestlohn-Kontrolleure begann

nach den Vorgaben der Bundesregierung allerdings auch erst im

laufenden Jahr und soll bis 2022 abgeschlossen sein. Die FKS konnte

die Zahl der Mindestlohn-Prüfungen im laufenden Jahr zwar deutlich

steigern. Von Januar bis November hat die FKS den Angaben der

Regierung zufolge insgesamt bereits 49.646 Arbeitgeber überprüft. Im

gesamten Vorjahr waren es dagegen erst 40.374, heißt es in der

Regierungsantwort. Allerdings wurden auch 2017 bezogen auf die

Gesamtzahl der knapp 2,2 Millionen Betriebe mit wenigstens einem

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nur rund zwei Prozent der

Betriebe kontrolliert. In den elf Monaten bis November 2017 wurden

dabei insgesamt 125.422 Ermittlungsverfahren eingeleitet, davon

101.074 Strafverfahren, wie aus dem Papier hervorgeht. Damit gab es

2017 bereits fast so viele Ermittlungs- und Strafverfahren wie im

gesamten Vorjahr. Die meisten Mindestlohn-Prüfungen wurden 2017 im

Baugewerbe sowie im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

durchgeführt. In beiden Branchen kommt auf zehn Prüfungen ein

Verfahren wegen Nichtgewährung des Mindestlohns. „Wo kein

Kontrolleur, da kein Richter. Mit gerade mal einem Drittel der

geplanten zusätzlichen Kontrolleure kann die FKS derzeit jeden

Betrieb nur alle 40 Jahre prüfen“, sagte Linken-Politikerin Ferschl.

