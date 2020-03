Riexinger: EU muss Flüchtlingen an griechischer Grenze Asylverfahren ermöglichen

Linksparteichef Bernd Riexinger fordert für die Flüchtlinge

an der europäischen Außengrenze Asylverfahren in der EU und kritisiert das

Flüchtlings-Abkommen mit der Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdogan als

falsch. “Die EU muss jetzt das tun, was sie schon seit vier Jahren hätte tun

sollen, statt Erdogan dafür zu bezahlen, Geflüchtete festzuhalten: Die EU muss

den Flüchtenden den Weg zu einem ordentlichen Asylverfahren auf europäischem

Boden eröffnen”, sagte Riexinger der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Mittwoch).

Nur weil es unbequem sei, sich um flüchtende Menschen zu kümmern, dürfe man

nicht das Grundrecht auf Asyl aussetzen und zusehen, wie Menschen ertrinken oder

erfrieren. “Diese Menschen haben auch Rechte nach der europäischen

Grundrechtecharta und der Genfer Flüchtlingskonvention.” Das von Deutschland

maßgeblich mitgetragene Verhalten der EU in dieser Frage sei in jeder

rechtlichen und moralischen Hinsicht falsch. Wer sein Recht auf Schutz

wahrnehmen wolle, dürfe nicht durch die europäische Grenzschutzagentur Frontex

und griechische Grenzpolizei daran gehindert werden. “Es soll doch niemand

glauben, dass da Menschen ohne Not in Kälte und Tränengas vor der griechischen

Grenze ausharren.” Das Schutzbedürfnis dieser Menschen sollten die europäischen

Verantwortlichen ernst nehmen. Es sei richtig, dass eine europäische Lösung zur

Verteilung und Versorgung geflüchteter Menschen nötig sei. Das dürfe Deutschland

aber nicht als Ausrede dafür nehmen, untätig zu sein. “Deutschland muss,

gemeinsam mit einer Koalition der Willigen, vorangehen und selbst Flüchtlinge

aufnehmen.”

