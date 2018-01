Rohingya-Krise: Mehr als 48.000 Babies werden 2018 in denüberfüllten Flüchtlingslagern in Bangladesch geboren werden

Laut aktuellen Schätzungen werden in diesem Jahr

mehr als 48.000 Rohingya-Babies in den Flüchtlingscamps von

Bangladesch geboren werden, nur wenige von ihnen medizinisch

begleitet. Vielen Kindern drohen in dieser Umgebung Erkrankungen und

Mangelernährung. Save the Children warnt davor, dass etliche vor dem

fünften Lebensjahr sterben werden, wenn sich die Lage nicht ändert.

„Wir erwarten für 2018 etwa 130 Lebendgeburten pro Tag. Die

meisten Babies werden in einfachen Zelten geboren werden, da

Gesundheitseinrichtungen, die rund um die Uhr Notfälle behandeln,

Mangelware und für viele Menschen nur schwer erreichbar sind“, sagt

Rachael Cummings, Save the Children Gesundheitsexpertin in Cox–s

Bazar.

Die sanitären Anlagen sind völlig unzureichend und Brutstätten für

Krankheiten wie Diphterie, Masern und Cholera, für die Neugeborene

besonders anfällig sind. Auch die generelle Lage in den

Flüchtlingslagern ist weiterhin katastrophal, viele Familien

überleben nur durch Nahrungsmittelrationen und leben in

provisorischen Zelten aus Plastik und Bambus. „Zu sehen, in welche

Situation diese Kinder hineingeboren werden, bricht einem das Herz“,

sagt Cummings.

„Hausgeburten mit traditionellen Hebammen sind zwar üblich in den

Rohingya-Gemeinschaften, unter diesen Umständen aber sehr gefährlich.

Es gibt enorm viele werdende und stillende Mütter, die auf besondere

medizinische Unterstützung angewiesen sind“, so Cummings.

„Hilfsorganisationen wie Save the Children tun alles, was sie

können“, betont Cummings, „aber der Bedarf ist riesig, und wir

verfügen nicht über genügend Mittel, um sicherzustellen, dass jede

Mutter und jedes Kind die medizinische Versorgung bekommt, die sie

brauchen. Die internationale Gemeinschaft muss hier dringend mehr

finanzielle Mittel bereitstellen“, so Cummings.

Save the Children betreibt bislang neun Gesundheitszentren in

Cox–s Bazar. In jeder Einrichtung arbeiten erfahrene Ärzte,

Krankenschwestern und Hebammen. Täglich werden etwa 70 Menschen

behandelt. Viele von ihnen sind werdende oder stillende Mütter sowie

Menschen mit Hauterkrankungen, Fieber und Mangelernährung.

Zudem betreibt Save the Children in den Camps mehr als 50

Schutz-und Spielräume sowie Spielplätze und Frühförderprogramme für

Rohingya-Kinder. Die Organisation verteilt auch Lebensmittel,

Unterkünfte, Hygiene- und Haushaltsutensilien, setzt Latrinen in

Stand und verteilt warme Kleidung und Decken für die kalten

Wintermonate. Seit September 2017 konnten dadurch rund 380.000

Rohingya in Bangladesch unterstützt werden.

Hintergrundinformationen:

– Mit einem Projektvolumen von insgesamt 635.000 Euro unterstützt

das Auswärtige Amt die humanitäre Arbeit von Save the Children in

Form von Materialien für verbesserte Unterkünfte, warmer Kleidung,

Decken und wichtigen Haushaltsgegenständen. Für den Fall, dass sich

die humanitäre Situation in den folgenden Monaten weiter

verschlechtert, werden zusätzliche Notfallvorräte angelegt.

– Nach Angaben des „Needs and Population Monitoring Report“ sind

4,9 Prozent (42.516) der gesamten Rohingya-Bevölkerung in

Bangladesch (867.673) schwangere Frauen.

– Es wird geschätzt, dass 15 Prozent der Frauen eine Fehlgeburt

haben werden, was bedeutet, dass es schätzungsweise

4.015 Lebendgeburten pro Monat oder 48.184 Lebendgeburten im Jahr

2018 geben wird.

– Kinder machen laut Unicef rund 58 Prozent (379.900) der 655.000

Rohingya in Bangladesch aus.

Zusatzmaterial:

Bilder, Schnittmaterial und Erfahrungsberichte von schwangeren

Frauen und jungen Müttern in Cox´s Bazar:

http://ots.de/0R1Fx

http://ots.de/Ujesc

Das Material kann unter Angabe von © Save the Children kostenfrei

auch zur Weitergabe an Dritte genutzt werden.

