Ärzte der Welt fordert Solidarität mit Geflüchteten in Griechenland und der Türkei

Ärzte der Welt verurteilt die politische Instrumentalisierung

von Flüchtlingen an der türkisch-griechischen Grenze aufs Schärfste. Die Türkei

missbraucht die Verzweiflung der Menschen, um Druck auf die Europäische Union

und Griechenland auszuüben. Gleichzeitig lässt die EU zu, dass internationale

Abkommen verletzt werden, für deren Einhaltung sie sorgen müsste. Auch die

Entscheidung der griechischen Regierung, das Recht auf Asyl aufzuheben,

kritisiert Ärzte der Welt nachdrücklich.

Vergangene Woche entschloss die griechische Regierung im Eilverfahren, neu

ankommende, nicht-registrierte Asylsuchende in ihre Herkunfts- oder

Transitländer abzuschieben. Dies verstößt gegen die Genfer Konventionen, in

denen das Grundrecht auf Asyl festgeschrieben ist. Ärzte der Welt fordert daher

die sofortige Abschaffung der griechischen Neuregelung. “Menschen in ein Land

abzuschieben, in dem ihr Leben in Gefahr ist, ist illegal und unmenschlich.

Diese Praxis muss sofort ein Ende haben,” sagt François De Keersmaeker, Direktor

von Ärzte der Welt Deutschland.

Zudem sind die Flüchtlinge und Mitarbeiter*innen von Hilfsorganisationen auf den

Inseln und an der türkischen Grenze massiver Gewalt durch Sicherheitskräfte,

griechische Bürger und Rechtsradikale ausgesetzt. Dies ist auch ein Resultat

eines Klimas der Panik, das von griechischen und europäischen Politiker*innen

zum Teil befeuert worden ist. “Misstrauen und Hass gegen Flüchtlinge und ihre

Unterstützer*innen zu schüren ist unverantwortlich und gefährlich. Es schadet

massiv nicht nur den Betroffenen, sondern auch dem Rechtsstaat und der ganzen

Gesellschaft,” so De Keersmaeker. “Statt sich in diffuser Schutzschild-Rhetorik

zu üben, sollten die europäischen Politiker*innen lieber endlich einen

vernünftigen Mechanismus zur Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU

schaffen.”

Gleichzeitig muss die Situation der Menschen in den überfüllten Aufnahmelagern

auf den griechischen Inseln dringend verbessert werden. Eine Maßnahme muss sein,

Flüchtlinge, vor allem unbegleitete Minderjährige, in andere europäische Länder

umzusiedeln. Auch die Flüchtlinge auf türkischer Seite, zum Beispiel in der

Region Edirne, müssen dringend Unterstützung erhalten. Viele sind gezwungen, im

Freien oder in Zelten zu übernachten, ohne ausreichenden Zugang zu sauberem

Wasser, Lebensmitteln und medizinischer Versorgung.

Gemeinsame mit über 50 anderen Organisationen hat Ärzte der Welt Griechenland

deshalb diese und andere Forderungen in einem offenen Brief an europäische und

griechische Entscheidungsträger*innen gerichtet http://ots.de/9yfGep

Ärzte der Welt-Teams leisten Vertriebenen in Syrien und Griechenland

medizinische und psychosoziale Hilfe.

