Rupprecht/Steier: Wegweisende Antwort auf internationale Entwicklungen

KI-Strategie unterstreicht Gestaltungsanspruch

Deutschlands

Das Bundeskabinett hat am heutigen Donnerstag, 15. November, die

Strategie der Bundesregierung zur Künstlichen Intelligenz (KI)

beschlossen. Hierzu erklären der bildungs- und forschungspolitische

Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Albert

Rupprecht, und der zuständige Berichterstatter, Andreas Steier:

Albert Rupprecht: „Die heute vom Bundeskabinett beschlossene

KI-Strategie ist eine selbstbewusste, werteorientierte und somit

wegweisende Antwort auf internationale Entwicklungen beim Thema

Künstliche Intelligenz. Es geht nicht nur um eine Aufholjagd, denn

wir haben in Deutschland und Europa starke Forschungsaktivitäten zu

KI aufgebaut. Uns geht es um einen eigenen Gestaltungsanspruch. Wir

wollen KI nach unseren Maßstäben, unseren Werten und als nützliche

Unterstützung für den Menschen entwickeln. Was in China und den USA

passiert sollte uns gerade ermuntern, selbstbewusst einen eigenen Weg

einzuschlagen. Die KI-Strategie zeigt diesen auf und ist daher der

richtige Ansatz.“

Andreas Steier: „Vor KI Made in Germany braucht niemand Angst

haben, denn wir packen das Thema richtig an und verstehen unser

Vorgehen auch als Antwort auf einen Wettbewerb der Wertesysteme. Wir

bauen unsere Forschung und den Transfer aus, vernetzen unsere

Kapazitäten deutschlandweit und suchen den Schulterschluss mit

Frankreich und Europa. Und mit den Bundesländern geben wir durch

zusätzliche KI-Lehrstühle an den Hochschulen dem wissenschaftlichen

Nachwuchs und der Fachkräftesicherung einen kräftigen Schub. KI kann

aber nur dann maximalen gesellschaftlichen Nutzen entfalten, wenn mit

Daten angemessen umgegangen wird und wir lernen, sie als Rohstoff des

21. Jahrhunderts richtig einzusetzen.“

