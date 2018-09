Rotes Kreuz hilft Opfern des Tsunami in Indonesien

Hunderte Freiwillige des Indonesischen Roten

Kreuzes sind vor Ort im Einsatz, um den Überlebenden des Erdbebens

und des Tsunami auf der Insel Sulawesi zu helfen. Nach ersten Angaben

gab es mehr als 400 Tote. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) steht für die

Unterstützung seiner Schwestergesellschaft bereit. „Die Lage ist noch

völlig unübersichtlich, in viele Gebiete besteht überhaupt kein

Kontakt. Wir rechnen damit, dass die Zahl der vom Tsunami betroffenen

Menschen noch deutlich steigen wird. Allein im betroffenen Distrikt

Donggala leben mehr als 300.000 Menschen“, sagt Christof Johnen,

Leiter Internationale Zusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz. Das

DRK ruft zu Spenden für die Bevölkerung auf.

Der Tsunami hat am Freitag besonders in der Provinz Donggala mit

ihren Städten Palu und Mamuju schwere Schäden angerichtet. Das

Indonesische Rote Kreuz befindet sich zur Versorgung der vielen

betroffenen Menschen im Einsatz und wird dabei von der

Internationalen Föderation der Rotkreuz- und

Rothalbmondgesellschaften (IFRC) unterstützt. Experten-Teams wurden

zur Suche nach Vermissten und Verschütteten entsandt und sollen

Verletzte betreuen und behandeln. Auch wurden nach dem Tsunami

Nothilfepakete zur Verteilung durch Rotkreuzhelfer geschickt.

Hunderte Decken, Matratzen und Wasserkanister sollen an die

betroffene Bevölkerung auf Sulawesi verteilt werden.

Unterstützen Sie die Menschen nach dem Tsunami in Indonesien:

IBAN: DE6337020500000502330

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: Tsunami Sulawesi

Pressekontakt:

DRK-Pressesprecher Dr. Dieter Schütz, Tel. 0162 2002029

Original-Content von: Deutsches Rotes Kreuz, übermittelt durch news aktuell