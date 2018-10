RTL/n-tv-Trendbarometer / Analyse zur Hessenwahl: Die grüne Erfolgswelle führt in die Mitte – Der Einfluss der „GroKo“ wird überschätzt

Das Märchen von der „Denkzettelwahl“ Die

Bundesparteien – vor allem die CDU – reagieren hektisch auf die

Ergebnisse der hessischen Landtagswahl. Dabei belegt die aktuelle

forsa-Analyse im Auftrag der Mediengruppe RTL: der Einfluss der

Bundespolitik auf die Hessenwahl wird weithin überschätzt.

Von Prof. Manfred Güllner

Vergleicht man das Ergebnis der hessischen Landtagswahl mit der

Bundestagswahl vor einem Jahr, dann gibt es, wie schon vor zwei

Wochen in Bayern, zwei Wahlgewinner – die Grünen und die Freien

Wähler. Ansonsten hat diese Wahl nur Verlierer hervorgebracht. Ein

Vergleich mit der Landtagswahl 2013 ist ungeeignet, weil sie am Tag

der Bundestagswahl stattfand und der damalige „Merkel-Sog“ die

Ergebnisse sehr stark beeinflusste.

Die größten Stimmenverluste haben zwei Parteien zu verzeichnen,

die zu den größten Kritikern der Großen Koalition in Berlin zählen:

Die FDP mit einem Stimmenrückgang von 44 Prozent (ein Minus von

171.000 Stimmen) und die Linke mit einem Rückgang von 34 Prozent (ein

Minus von rund 90.000 Stimmen). Die SPD büßte etwas mehr als ein

Viertel (27 Prozent bzw. 218.000 Stimmen), die CDU etwas weniger als

ein Viertel (24 Prozent oder rund 257.000 Stimmen) ihrer Wähler von

vor einem Jahr ein. Weniger und nicht mehr Stimmen als 2017 haben

aber bei der Landtagswahl auch die Parteien am äußersten rechten Rand

des Parteienspektrums erhalten; der Anteil von AfD und NPD zusammen

sank von 411.000 um 26.000 auf 385.000 (ein Wählerschwund von über 5

Prozent).

Mehr Stimmen als bei der Bundestagswahl vor einem Jahr erhielten

die Grünen, die ihre Wählerzahl von 324.000 um rund 246.000 auf

570.000 steigern konnte (ein Zuwachs von 78 Prozent). Und die Freien

Wähler, die durch ihren Wahlerfolg in Bayern auch bundesweit

Aufmerksamkeit erlangten, erhielten 2018 sogar dreimal mehr Stimmen

als 2017 (85.000 Stimmen im Vergleich zu 29.000).

Allein diese Wählerbewegungen zwischen 2017 und 2018 relativieren

die simple These von der „Denkzettelwahl“, mit der die Parteien der

Großen Koalition abgestraft werden sollten; denn die Verluste der

FDP, der Linke und der rechtsradikalen Parteien haben ja wenig mit

dem Zustand der Großen Koalition in Berlin zu tun. Und wie immer

wussten auch die Hessen, dass es bei dieser Wahl nicht um die

Mehrheit im Bundestag, sondern um die im Landtag von Wiesbaden ging

und um die Frage, wer Ministerpräsident bleiben oder werden soll.

Merkels Kanzlerschaft stand hier nicht zur Wahl. Noch mehr Hessen (59

%) als Bayern (52 %) haben dann auch angegeben, dass der Zustand der

Parteien im Land für ihre Wahlentscheidung wichtiger sei als die

Bundespolitik. Wie in Bayern haben nur 12 Prozent der Hessen

angegeben, die Politik in Berlin sei für ihre Wahlentscheidung

entscheidend gewesen. Von den Wählern der beiden Berliner

Koalitionsparteien CDU und SPD gaben sogar fast drei Viertel (73 bzw.

77%) an, dass die Landespolitik für ihre Wahlentscheidung wichtiger

als die Berliner Politik gewesen sei.

Bei einer forsa-Befragung am Wahltag gaben nur 8 Prozent der

CDU-Abwanderer – also jene, die 2017 der CDU ihre Stimme gegeben

hatten, bei der gestrigen Landtagswahl aber nicht – die Große

Koalition oder die Kanzlerin als Grund für ihren Wechsel an. Die

Frage wurde ohne Vorgabe gestellt, im Unterschied zu jener Frage, die

derzeit fälschlicherweise das politische Handeln nach der Wahl derart

stark prägt, wonach „die Landtagswahl doch eine gute Gelegenheit sei,

um der Großen Koalition einen Denkzettel zu verpassen“. Ohne

derartige Vorgaben äußerten die CDU-Abwanderer ganz andere Gründe,

die sie zur Abkehr bewegt haben – vor allem Unzufriedenheit mit der

Wohnungs-, Schul- und Verkehrspolitik. Weitere wichtige Gründe: Unmut

über politische Akteure – vor allem in der CSU-Spitze, die trotz der

bayerischen Wahlniederlage keinerlei Konsequenzen gezogen hatten.

Viele gaben zudem einer anderen Partei den Vorzug, vor allem den

Grünen, die von gut 40 Prozent der CDU-Abwanderer gewählt wurden.

Die hessische CDU verlor zudem auch deshalb Wähler an die Grünen

und die Freien Wähler, weil die Partei von Angehörigen der eher

liberalen Mitte als zu rechts eingestuft wird – ein Erbe, dass Roland

Koch hinterließ. So kommt es, dass die CDU-Abwanderer sich auf einer

Links-Rechts-Skala deutlich näher in der politischen Mitte verorten

als die CDU-Stammwähler. Umgekehrt wird die hessische SPD von

Angehörigen der politischen und gesellschaftlichen Mitte als zu links

bewertet: So verorten sich die SPD-Abwanderer in der Mitte als die

SPD-Stammwähler. Und dass die Grünen in der politischen Mitte Fuß

fassen, zeigt sich auch daran, dass die „Neu“-Grünen, die bei der

Landtagswahl zu den Grünen gestoßen sind, sich ebenfalls deutlich

häufiger in der Mitte verorten als die Stammwähler, die sich

traditionell eher im linken politischen Spektrum sehen.

Rechts ist nicht die erste Wahl

Das Ergebnis der hessischen Landtagswahl zeigt überdies ein

weiteres Mal, dass die AfD keinesfalls – wie etwa ein „Leitmedium“

wie der „Spiegel“ wiederholt unterstellte – „die Republik

erschüttert“ und „die Tür in ein neues politisches Zeitalter

eröffnet“ hat. Denn die AfD profitiert nicht in erster Linie vom

zweifelsohne vorhandenen Unmut über die Art und Weise, wie manche

politische Akteure Politik betreiben, sondern bündelt neben den

bisherigen Wählern rechtsradikaler Parteien wie der NPD jene

Dauernichtwähler, die wegen ihrer generellen Verachtung des

politischen Systems bisher nicht zur Wahl gingen, sowie das latent

immer vorhandene Potential derer, die für rechtsradikales Gedankengut

anfällig sind und sich bislang hinter anderen Parteien versteckt

hatten. Der Unmut über die einstigen „Volksparteien“ führt somit

nicht zu einer immer größeren Zahl von AfD-Wählern, sondern äußert

sich in größerer Wahlenthaltung, was auch schon lange zu erkennen

war, bevor es die AfD gab. Und bei der hessischen Landtagswahl zeigt

sich wie schon in Bayern, dass Verluste der Union und der SPD nicht

in erster Linie die AfD stärken, sondern zu großen Teilen aufgefangen

werden durch die FDP oder aktuell die Grünen. Das politische System

an sich zeigt sich trotz des Vertrauensschwundes von CDU und SPD und

trotz des Aufkommens der AfD weitgehend stabil.

Trotz allem: Die Mitte bleibt stabil

Dass der Vertrauensschwund der hessischen SPD nicht auf den

aktuellen Zustand der Großen Koalition in Berlin zurückgeführt werden

kann, zeigt sich auch am langfristigen Verlauf der Stimmenanteile der

SPD. So ging das Vertrauen zur hessischen SPD in ihrem einstigen

Stammland schon bei den Landtagswahlen 1991, 1995 und vor allem 2003

drastisch zurück. Dass in erster Linie die Hessen-SPD Vertrauen

einbüßte, zeigen die deutlich höheren Wähleranteile der SPD bei den

Bundestagswahlen zwischen 1994 und 2005. Und auch die

Vertrauensverluste der CDU sind schon lange vor 2018 zu registrieren

– nur kurzfristig durch „Ausnahmewahlen“ wie 2003 (große

Mobilisierung nach der verlorenen Bundestagswahl 2002) oder 2013

(„Merkel-Sog“) unterbrochen. Auch dieser Langzeitvergleich zeigt,

dass die mit der SPD Unzufriedenen nicht ins Lager radikaler Parteien

wanderten, sondern zu demokratischen Parteien (vor allem zu den

Grünen) auswichen oder gar nicht zur Wahl gingen.

Die hessische Landtagswahl als bloße „Denkzettelwahl“ einzustufen,

wird alles in allem weder der historischen Entwicklung des

Wahlverhaltens in Hessen noch dem am Sonntag erkennbaren Willen der

hessischen Wähler gerecht.

