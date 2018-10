RTL/n-tv-Trendbarometer: Bayernwahl: Einbußen für CSU und SPD Ergebnis eines jahrelangen Vertrauensverlustes – Potential der AfD ausgeschöpft

Der Niedergang von CSU und SPD

Die forsa-Analyse im Auftrag der Mediengruppe RTL zur Landtagswahl

in Bayern belegt: die Entwicklungen, die zu den aktuellen Ergebnissen

im Freistaat geführt haben, sind schon lange erkennbar, wurden aber

vor allem von CSU und SPD ignoriert.

Von Prof. Manfred Güllner

Von allen Wahlberechtigten im Freistaat Bayern haben bei der

Landtagswahl etwas mehr als ein Viertel (26,7 %) der CSU ihre Stimme

gegeben. Ein Jahr zuvor, bei der Bundestagswahl im September 2017,

hatte noch fast ein Drittel (30 von 100 Wahlberechtigten) die CSU

gewählt. Das ist ein Rückgang von 342.000 Stimmen und entspricht

einem Wählerschwund von 11 Prozent innerhalb eines Jahres. Von den

Wählern der CSU bei der Bundestagswahl 2017, die jetzt nicht mehr die

Christsozialen gewählt haben, gaben im Rahmen einer forsa-Befragung

am Wahlsonntag allerdings nur wenige (9%) an, sie hätten aus

Unzufriedenheit mit Angela Merkel bzw. der Bundesregierung eine

andere Partei oder gar nicht gewählt. Die große Mehrheit der

CSU-Abwanderer hat aus Unzufriedenheit mit der CSU und deren

„Abgehobenheit“ und „Arroganz“, wegen des Parteivorsitzenden Seehofer

oder des Ministerpräsidenten Söder bzw. wegen der als zu groß

empfundenen Nähe zur AfD die CSU am Sonntag nicht mehr gewählt.

Noch weniger Wahlberechtigte als an diesem Sonntag hatten die CSU

allerdings schon 2008 gewählt. Damals war der Anteil der CSU-Wähler

auf weniger als ein Viertel aller Wahlberechtigten (24,7%) gefallen.

Bei der Landtagswahl 2013 erhielt die CSU nur deshalb mehr Stimmen

als 2008 und 2018, weil zwei Wochen später die Bundestagswahl

stattfand. Die CSU profitierte vom positiven Sog der „Merkel-Union“,

die von mehr als einem Drittel der bayerischen Wahlberechtigten

(34,2%) gewählt wurde.

Einen größeren Wählerschwund als die CSU hatte im Vergleich zur

Bundestagswahl vor einem Jahr jedoch die bayerische SPD zu

verzeichnen: Sie erhielt am gestrigen Sonntag 471.000 Stimmen weniger

als 2017. Der Rückgang von 11,9 auf ganze 7,0 Prozent (bezogen auf

alle Wahlberechtigten) entspricht einem prozentualen Rückgang von 41

Prozent. Allerdings hatte die bayerische SPD schon bei allen

Landtagswahlen in den letzten eineinhalb Jahrzehnten nur

Wähleranteile zwischen 11 (2003 und 2008) und 13 Prozent (2013).

Lediglich bei der letzten „Schröder-Wahl“ 2005 konnte die SPD in

Bayern mit rund 20 Prozent erheblich mehr Wahlberechtigte zur

Stimmabgabe für die Sozialdemokraten bewegen.

Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 gab es am Sonntag auch bei

der FDP, der Linken und der AfD Stimmenrückgänge. Die FDP büßte

407.000, die Linke 232.000 Stimmen ein – ein Wählerrückgang von 54

bzw. 51 Prozent. Und auch die AfD hatte im Vergleich zur

Bundestagswahl 2017 einen Wählerrückgang um fast 26 Prozent von 9,8

Prozent (einschließlich der NPD-Stimmen) auf 7,4 Prozent aller

Wahlberechtigten. Die AfD kam also nicht – wie am Wahlabend behauptet

– „aus dem Stand“ auf ihren aktuellen Stimmenanteil, sondern sie

hatte ihr Wählerpotential schon 2017 bei der Bundestagswahl

weitgehend ausgeschöpft. Mehr Wähler als 2017 konnte sie 2018 auch

deshalb nicht gewinnen, weil sich der nach den Ereignissen in

Chemnitz formierende Widerstand gegen rechtsextreme Gewalttaten auch

im Wahlverhalten niederzuschlagen beginnt.

Mehr Stimmen als 2017 bei der Bundestagswahl erhielten bei der

bayerischen Landtagswahl nur die Grünen (plus 469.000 Stimmen) und

die Freien Wähler (plus 588.000 Stimmen).

CSU macht Freie Wähler stark

Durch die Stimmengewinne der Freien Wähler blieb das „bürgerliche“

Wählerlager (CSU, FDP und Freie Wähler) mit einem Anteil von zusammen

fast 39 Prozent so stark wie bei der Bundestagswahl, als CSU, FDP und

Freie Wähler von 40 Prozent aller Wahlberechtigten gewählt wurden.

Auch das „rot-grüne“ Wählerlager erhielt 2018 zusammen mit fast 20

Prozent einen ähnlich hohen Stimmenanteil wie 2017 (19,5 Prozent

aller Wahlberechtigten). Sowohl im „bürgerlichen“ als auch im

„rot-grünen“ Wählerlager gab es allerdings deutliche interne

Verschiebungen – von der CSU und der FDP zu den Freien Wählern im

bürgerlichen Lager und von der SPD zu den Grünen im „rot-grünen“

Lager. Hält die Entwicklung im rot-grünen Lager wie in Bayern und

insbesondere in den urbanen Regionen des Freistaats (in der einstigen

SPD-Hochburg München erhielten die Grünen mehr als doppelt so viele

Stimmen wie die SPD) auch bundesweit an (wo die Grünen mit 19 Prozent

auch schon vor der SPD mit 17 Prozent liegen), naht das Ende der

Volkspartei SPD.

Größer geworden ist im Vergleich zu 2017 auch wieder die „Partei

der Nichtwähler“, die mit 28,4 Prozent (einschließlich der ungültigen

Stimmen) 2018 größer ist als die Zahl der CSU-Wähler (26,7%).

Der Hauptschuldige: Horst Seehofer

Die in Bayern bei der Landtagswahl zu beobachtende Entwicklung im

Parteienspektrum ist nicht völlig überraschend; schließlich ist der

Vertrauensschwund der CSU, von dem die Freien Wähler zunächst auf

kommunaler, dann auch auf Landesebene profitieren konnten, ja bereits

vor über einem Jahrzehnt eingetreten. Damals zelebrierte die CSU mit

Edmund Stoiber an der Spitze angesichts ihrer Zwei-Drittel-Mehrheit

der Mandate im Landtag geradezu ungebremst eine Arroganz der Macht,

die viele Wähler verschreckte. Und das aktuell geringe Vertrauen zur

CSU hat auch seit einigen Jahren einen Namen: Horst Seehofer, dem die

Bayern schon 2015 ein schlechtes Zeugnis für seine Arbeit als

Ministerpräsident ausstellten. Aktuell sehen 71 Prozent aller Bayern,

aber auch 57 Prozent der CSU-Wähler und vor allem 77 Prozent der

CSU-Abwanderer in ihm den Hauptschuldigen für das schlechte

Abschneiden der CSU.

Die bayerische SPD fristet schon seit Jahrzehnten ein

Nischendasein, das nur zu Schröders Kanzlerzeiten bei

Bundestagswahlen kaschiert wurde. Das hätte die SPD schon lange ohne

die aktuell angekündigte Analyse erkennen können.

Die AfD hat mit der Bündelung der Wähler im rechtsradikalen

Spektrum (NPD, Republikaner) einschließlich der Dauernichtwähler, die

bislang wegen ihrer Abneigung gegen das gesamte politische System

nicht wählen gingen, ihr Potential ausgeschöpft.

Bedenken sollten alle Parteien bei der Aufarbeitung des

Wahlergebnisses zudem, dass die verbreitete Auffassung, immer mehr

Wähler würden sich erst unmittelbar vor der Wahl entscheiden, eine

Mär ist. Wie schon im Umfeld der Bundestagswahl zeigt auch die

aktuelle Wählerbefragung von forsa am Wahltag in Bayern, dass sich

die große Mehrheit der Wähler schon für eine Partei entscheidet,

bevor der Wahlkampf überhaupt beginnt.

