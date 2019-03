RTL/n-tv-Trendbarometer / FORSA-AKTUELL: Sympathieverlust für Annegret Kramp-Karrenbauer – CDU-Chefin verliert vor allem bei jüngeren Wählern und CDU-Anhängern

CDU-Chefin verliert an Zustimmung

Der Sympathierückgang für CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer

hat sich im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer verstärkt. Bei der

„Kanzlerfrage“ verliert „AKK“ gegenüber der Vorwoche im Vergleich mit

SPD-Chefin Andrea Nahles 5, im Vergleich mit Olaf Scholz 6

Prozentpunkte. Wenn die Deutschen ihre Kanzlerin/ihren Kanzler direkt

wählen könnten, würden sich derzeit 36 Prozent für Kramp-Karrenbauer

und 15 Prozent für Nahles entscheiden. Beim „Kanzlerduell“ gegen den

Finanzminister käme „AKK“ auf 31 Prozent, für Scholz würden 24

Prozent stimmen.

Im Vergleich zu den Zustimmungswerten im Dezember 2018,

unmittelbar nach ihrer Wahl zur neuen CDU-Chefin, hat

Kramp-Karrenbauer Ende März 12 Prozentpunkte eingebüßt. Der

Sympathieverlust ist besonders stark bei den Jungen und bei den

Anhängern der eigenen Partei. In der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen

hat „AKK“ seit vergangenem Dezember 19 Prozentpunkte verloren (von

37% auf 18%). Um 15 Prozentpunkte sank der Sympathiewert bei den

CDU-Anhängern (von 78% auf 63%). Bei den CSU-Anhängern hat sie

gegenwärtig mit 66 Prozent einen etwas größeren Rückhalt als bei den

Anhängern der eigenen Partei.

Annegret Kramp-Karrenbauer hat auch im Vergleich zu Angela Merkel,

ihrer Vorgängerin als Parteivorsitzende, durchweg geringere

Sympathiewerte. Merkel erreichte 2018, mit geringen Schwankungen,

einen durchschnittlichen Sympathiewert von 47 Prozent. Aktuell liegt

„AKK“ bei fast allen Alters- und Wählergruppen deutlich hinter

Merkel, am stärksten bei den 18- bis 29-Jährigen (34 Prozentpunkte

weniger) und bei den CDU-Anhängern (21 Prozentpunkte weniger).

Lediglich bei den AfD-Anhängern ist „AKK“ beliebter als die

Kanzlerin, mit einer derzeitigen Zustimmung von 28 Prozent (plus 4

Prozentpunkte gegenüber Dezember 2018). Für Merkel hätten sich nur 11

Prozent der AfD-Anhänger entschieden.

forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:

„Annegret Kramp-Karrenbauer ist in Gefahr, den gleichen Fehler zu

begehen wie die SPD, die mit ihrem Linksschwenk das verloren

gegangene Vertrauen früherer Wähler aus der politischen und

gesellschaftlichen Mitte nicht zurückgewinnen kann. –AKK– versucht

zurzeit, den konservativen Flügel in der CDU-Funktionärskaste zu

befrieden; doch das irritiert viele Anhänger und potentielle Wähler

der CDU aus der liberalen Mitte. Sich in erster Linie um die Seele

der Funktionäre zu kümmern statt um die Interessen und Bedürfnisse

der Wähler hat aber bisher noch jeder Partei geschadet.“

Union verharrt an der 30-Prozent-Marke / SPD, Grüne und Linke

legen leicht zu

Im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer gewinnen SPD, Grüne und Linke

jeweils einen Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche, während CDU/CSU,

FDP und AfD jeweils einen Prozentpunkt verlieren.

Wenn der Bundestag jetzt neu gewählt würde, ergäbe sich folgende

Stimmverteilung: CDU/CSU 30 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 16

Prozent (20,5%), FDP 9 Prozent (10,7%), Grüne 20 Prozent (8,9%),

Linke 8 Prozent (9,2%), AfD 11 Prozent (12,6%). 6 Prozent würden sich

für eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 25 Prozent aller

Wahlberechtigten sind derzeit unentschlossen oder würden nicht wählen

(Nichtwähler 2017: 23,8%).

