Saarbrücker Zeitung: Grünen-Innenexpertin Mihalic glaubt im Fall Lübcke nicht an einen Einzeltäter

Die Innenexpertin der Grünen, Irene Mihalic,

glaubt im Fall Lübcke nicht an die Einzeltat eines Rechtsextremisten.

Mihalic sagte der „Saarbrücker Zeitung“ (Mittwoch): „Die

Einzeltäter-These dürfen wir keinesfalls stark machen.“ Wenn der

Tatverdächtige aus einem rechtsextremen Milieu komme, dann sei er

auch in entsprechende Netzwerkstrukturen eingebunden, so Mihalic.

Die Grüne ergänzte: „Wir haben zuletzt mehrere Angriffe auf

Politiker erlebt. Wenn jede Tat eine Einzeltat sein soll, versteht

das doch kein Mensch.“ Auch lasse sich eine Verbindung zum

rechtsterroristischen NSU „nur schwer von der Hand weisen“. Die

Beziehungen des Tatverdächtigen hätten auch schon beim NSU eine Rolle

gespielt.

Mihalic betonte weiter, die Gefahren durch Rechtsterrorismus in

Deutschland seien so groß wie nie. „Wir nehmen eine zunehmende

Brutalität und Gewaltbereitschaft wahr.“ Die Sicherheitsbehörden

müssten besser darin werden, verborgene Netzwerke zu erkennen. „Die

hinterlassen eben nicht nach jeder Tat ein Bekennerschreiben.“

