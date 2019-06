BM Reichhardt zur Deutschen Pkw-Maut: Alsüberzeugter Europäer halte ich das Urteil des EuGH für ein wichtiges Signal

Die Richter des EuGHs haben die deutsche Maut für diskriminierend

erklärt. Nun wurde im zentralen Streitpunkt Klarheit geschaffen: Ist die

Nutzungsgebühr mit eingebauter Komplett-Entlastung nur für Deutsche

europarechtlich korrekt oder eine verbotene Benachteiligung von Pkw-Lenkern aus

dem EU-Ausland? Deutschen Bürgern hätte nämlich durch dieses Modell die Pkw-Maut

durch eine niedrigere Kfz-Steuer komplett refundiert werden sollen.

Verkehrsminister Andreas Reichhardt dazu: „Als überzeugter Europäer halte ich

dieses Urteil im Sinn eines funktionierenden Binnenmarktes und fairen

Wettbewerbs für ein richtiges Signal – auch im Hinblick auf andere Bereiche“, so

Reichhardt. Für Österreich lag eine klare Diskriminierung anderer

Staatsangehöriger vor, weshalb im Oktober 2017 das Vertragsverletzungsverfahren

von österreichischer Seite angestoßen wurde. „Diesbezüglich möchte ich mich bei

meinen Vorgängern Jörg Leichtfried und Norbert Hofer bedanken, die ein

Einbringen sowie die Weiterführung dieses Verfahrens ermöglicht haben“, sagt

Reichhardt.

Aus dem Urteil des EuGH:

„In seinem heutigen Urteil stellt der Gerichtshof fest, dass die

Infrastrukturabgabe in Verbindung mit der Steuerentlastung bei der

Kraftfahrzeugsteuer, die den Haltern von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen

zugutekommt, eine mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit

darstellt und gegen die Grundsätze des freien Warenverkehrs und des freien

Dienstleistungsverkehrs verstößt.

Hinsichtlich des Verbots der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit

stellt der Gerichtshof fest, dass die Steuerentlastung bei der

Kraftfahrzeugsteuer zugunsten der Halter von in Deutschland zugelassenen

Fahrzeugen bewirkt, dass die von diesen entrichtete Infrastrukturabgabe

vollständig kompensiert wird, so dass die wirtschaftliche Last dieser Abgabe

tatsächlich allein auf den Haltern und Fahrern von in anderen Mitgliedstaaten

zugelassenen Fahrzeugen liegt.

Hinsichtlich des freien Warenverkehrs stellt der Gerichtshof fest, dass die

streitigen Maßnahmen geeignet sind, den Zugang von Erzeugnissen aus anderen

Mitgliedstaaten zum deutschen Markt zu behindern. Die Infrastrukturabgabe, der

tatsächlich ausschließlich die Fahrzeuge unterliegen, die diese Erzeugnisse

befördern, ist nämlich geeignet, die Transportkosten und damit auch die Preise

dieser Erzeugnisse zu erhöhen, und beeinträchtigt damit deren

Wettbewerbsfähigkeit.“

Die Beurteilung der EU-rechtlichen Zulässigkeit bzw. der Nicht-Zulässigkeit der

Bevorzugung einheimischer Autofahrer ist somit eindeutig. Dementsprechend ist

festzuhalten, dass sämtliche Kritikpunkte der Europäischen Kommission aber auch

jene Österreichischer EU-Rechtsexperten durchaus berechtigt waren. „Es hat sich

gezeigt, dass Österreich hier den richtigen Weg eingeschlagen hat, um seine

Bürgerinnen und Bürger, aber auch jene aus anderen EU-Staaten vor einer

ungerechtfertigten Diskriminierung zu schützen“, schließt der Verkehrsminister.

