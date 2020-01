Sachsen-Anhalt/Politik Verfassungsschutz bekommt keinen Zugriff auf Whatsapp

Der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt wird auch künftig

Handydienste wie Whatsapp nicht überwachen dürfen. Sachsen-Anhalts Innenminister

Holger Stahlknecht (CDU) hat entsprechende Pläne zurückgezogen. Das geht aus dem

Gesetzentwurf für die Reform des Inlandsgeheimdienstes vor, welcher der in Halle

erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstag-Ausgabe) vorliegt. Der Entwurf

soll am Dienstag im Kabinett abgesegnet werden.

Stahlknecht hatte nach dem rechtsextremen Anschlag von Halle noch im Herbst 2019

auf mehr Überwachungsinstrumente gepocht. Letztlich setzte er sich aber

nicht gegen die Grünen in der CDU-SPD-Grüne-Koalition durch. Datenschützer und

Grüne argumentieren, mit dem Instrument wäre ein voller Zugriff auf das Handy

möglich und damit auch automatisch auf persönliche und intime Daten, die mit

den Ermittlungen nichts zu tun haben.

