Saisonabschluss: Chefdirigent Michael Sanderling mit Schostakowitsch und Mozart

Mit Dmitri Schostakowitschs Sinfonie Nr. 11 „Das Jahr 1905“ und dem letzten Klavierkonzert Wolfgang Amadeus Mozarts beschließt die Dresdner Philharmonie ihre erste vollständige Konzertsaison im neuen Konzertsaal. Als Solist ist Sunwook Kim zu erleben.

Ob Schostakowitschs Sinfonie Nr. 11 g-Moll als sozialistisches Auftragswerk zu gelten hat oder ob er sie als ureigene Komposition verfasste – darüber herrscht bis heute Uneinigkeit. Tatsächlich schildert sie musikalisch in vier Sätzen mit bestechender Anschaulichkeit die Ereignisse des 22. Januar 1905 in Sankt Petersburg, an dem die Revolution von 1905 scheiterte. Schostakowitsch selbst beschrieb sie quasi als Mahnmal: „Mir scheint, dass sich in der russischen Geschichte vieles wiederholt. Diese Wiederholbarkeit wollte ich in der Elften Sinfonie zeigen. Ich komponierte sie 1957. Und sie bezieht sich auf die Gegenwart von 1957, obwohl ich sie –Das Jahr 1905– genannt habe. Sie handelt vom Volk, das den Glauben verloren hat, weil der Kelch der Missetaten übergelaufen war.“ Gemeinhin wird das als Hinweis auf die Ereignisse 1956 in Ungarn verstanden. Die zeitgenössischen Hörer hörten daher in ihr wohl eher stillen Protest als Anbiederung.

Auch Mozarts Konzert für Klavier und Orchester B-Dur KV 595 ist ein Werk, das mit seiner Stellung als letztes Klavierkonzert zu biografischen Interpretationen herausfordert. Tatsächlich ist es musikalisch weit weniger ein „Requiem“ denn die Summe seines musikalischen Schaffens. Weder Trauer noch Bitterkeit prägen den musikalischen Gestus, sondern Klarheit, Frische und Anmut. So als könne Schmerz die Schönheit nicht zerstören.

Interpretiert wird es gemeinsam mit der Dresdner Philharmonie vom aus Südkorea stammenden und seit vielen Jahren in London ansässigen Sunwook Kim. Er wurde 2006 mit einem Schlag bekannt, als er achtzehnjährig den renommierten Klavierwettbewerb in Leeds gewann. Seither gastiert er mit so renommierten Orchestern wie dem London Symphony Orchestra, dem Royal Concertgebouw Orchestra, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, dem NDR Elbphilharmonie Orchester oder auch dem Orchestre Philharmonique de Radio France. Mit der Dresdner Philharmonie gibt er in diesem Konzert sein Debüt.

Restkarten sind über den Ticketservice der Dresdner Philharmonie und die Abendkassen erhältlich

Programm:

30. Juni 2018, Samstag, 19.30 Uhr

1. Juli 2018, Sonntag, 18.00 Uhr

KULTURPALAST

Wolfgang Amadeus Mozart

Konzert für Klavier und Orchester B-Dur KV 595 (1791)

Dmitri Schostakowitsch

Sinfonie Nr. 11 g-Moll op. 103 (1957)

Michael Sanderling, Dirigent

Sunwook Kim, Klavier

Dresdner Philharmonie

Konzerteinführung

jeweils 45 Minuten vor dem Konzert