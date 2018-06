Der Tagesspiegel: Neuer Antisemitismusbeauftragter hat nur eine Sekretärin – Grüne fordern schlagkräftigen Stab

Die Grünen im Bundestag haben eine deutlich bessere

personelle Ausstattung für das Amt des Beauftragten der

Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf

gegen Antisemitismus gefordert. Der Abgeordnete Sven-Christian

Kindler, Sprecher für Haushaltspolitik, sagte dem „Tagesspiegel“

(Freitag-Ausgabe): Für die Bekämpfung des Antisemitismus braucht der

Beauftragte einen schlagkräftigen Stab.“ Bisher aber hat der frühere

Diplomat Felix Klein aber gerade mal eine Sekretärin. Zwei weitere

Mitarbeiterstellen sind ihm in Aussicht gestellt worden, wie die in

Berlin erscheinende Zeitung erfuhr. Konkret bestätigt die

Bundesregierung nicht einmal das. In der Antwort des von Horst

Seehofer (CSU) geführten Bundesinnenministeriums auf eine

parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Kindler schreibt sie, der

Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2018″ sieht noch keine Stellen“

für den neuen Regierungsbeauftragten vor. Regierungsseitig sei jedoch

beabsichtigt, für die Beratungen im Haushaltsausschuss ergänzende

Vorschläge zum Stellenhaushalt einzubringen.

Der „Tagesspiegel“-Bericht online:

https://www.tagesspiegel.de/22718494.html

