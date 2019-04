Sandro Kirchner und Hans Herold: Klare Rahmenbedingungen für eine starke Wirtschaft und damit sichere Arbeitsplätze in Bayern

Zu den aktuellen Beratungen des Doppelhaushalts

2019/2020 im Haushaltsausschuss erklärt Sandro Kirchner, der

wirtschaftspolitische Sprecher der CSU-Fraktion im Bayerischen

Landtag:

„Mit einem Wirtschaftsetat in Höhe von 2,7 Milliarden Euro und

einer traditionell sehr hohen Investitionsquote von über 40 Prozent

setzen wir wichtige Impulse für die Zukunft Bayerns. Wir stärken die

Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen

Unternehmen, unter anderem mit einer leistungsfähigen Wirtschafts-

und Standortförderung, sowie durch angewandte, wirtschaftsnahe und

außeruniversitäre Forschung. Mit unserer Technologieförderung treiben

wir die Entwicklung von neuen Produkten und Verfahren voran und

fördern deren Anwendung in Bayern. Ein starker Fokus liegt auch auf

dem Bereich der Digitalisierung. Mit der Fortführung des Digitalbonus

und der Förderung von Digitalen Gründerzentren in allen bayerischen

Regierungsbezirken wollen wir auch kleinere Betriebe auf die

Herausforderungen des digitalen Wandels vorbereiten und Start-Ups mit

der regionalen Wirtschaft vernetzen. Zudem investieren wir mit dem

Doppelhaushalt alleine im Wirtschaftsbereich 63,5 Millionen Euro in

das Thema Künstliche Intelligenz. Nicht zuletzt unterstützen wir mit

unserer umfassenden Regionalförderung auch gezielt Investitionen von

Betrieben im ländlichen Raum.“

Hans Herold, der Mitberichterstatter zu Einzelplan 07

(Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie) aus

dem Haushaltsausschuss ergänzt:

„Wir setzen wichtige Maßnahmen für Handwerk und Mittelstand um:

Für die Anhebung des Meisterbonus von 1.500 Euro auf 2.000 Euro

werden zusätzlich 9,4 Millionen Euro pro Jahr bereitgestellt. Die

Neueinrichtung einer Landesagentur für Energie und Klimaschutz haben

wir mit 20 neuen Stellen hinterlegt. Für die beschlossene

Tourismusoffensive werden die Mittel auf rund 83,3 Millionen Euro pro

Jahr erhöht, unter anderem für das neue

Gaststättenmodernisierungsprogramm, die Tourismuswerbung und ein

Institut für Zukunftsfragen im Tourismus.“

