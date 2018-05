Santander Marathon gibt Startschuss zur „We are Santander“-Woche (FOTO)

– Vielfältige Aktivitäten für den guten Zweck geplant– Mitarbeiter unterstützen tatkräftig soziale Einrichtungen– Eine der größten Blutspende-Aktionen in der Region

Soziales Engagement und Sport stehen auch in diesem Jahr wieder im

Mittelpunkt der „We are Santander“-Woche. Zum Auftakt der

konzernweiten Eventwoche, die in diesem Jahr vom 3. bis 15. Juni 2018

stattfindet, fällt am kommenden Sonntag der Startschuss zum Santander

Marathon. „Santander ist nicht nur Namensgeber. Auch in diesem Jahr

wird die Bank für jeden Teilnehmer 10 Euro für einen guten Zweck

spenden“, verspricht Anke Wolff, Direktorin Communications Santander.

Schon am 9. Juni 2018 steht ein weiteres sportliches Highlight auf

dem Programm: Zum inzwischen bereits 12. Mal findet der Santander

Fußball Cup auf dem Trainingsgelände von Borussia Mönchengladbach

statt. 218 Mitarbeiter kämpfen in 19 Teams in einem international

besetzten Teilnehmerfeld um den begehrten Pokal.

Weitere Höhepunkte der von Banco Santander weltweit zeitgleich

durchgeführten „We are Santander“-Woche: Die große Blutspende-Aktion

(11. Juni) und der „Tag der Tat“ (13. Juni). Die Blutspende-Aktion in

Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), an der die

Santander Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale in Mönchengladbach

teilnehmen können, zählt zu den größten in der Region. Seit 2008

haben Santander Mitarbeiter inzwischen schon über 1 600 Blutkonserven

gespendet – und auch dieses Jahr sollen weitere dazu kommen.

Am „Tag der Tat“ krempeln die Bankmitarbeiter dann wieder die

Ärmel hoch und greifen zu Pinsel, Spaten und Bohrmaschine. 180

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich angemeldet, um an den

unterschiedlichen Projekten teilzunehmen. Insgesamt unterstützt

Santander in diesem Jahr 28 Kindergärten, Jungendeinrichtungen sowie

andere soziale Einrichtungen in Mönchengladbach und auch sechs

Initiativen bundesweit an unterschiedlichen Filialstandorten.

„Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder im Rahmen der „We are

Santander“-Woche zahlreiche soziale Einrichtungen in der Region zu

unterstützen. Außerdem bieten die Aktionen den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern die Möglichkeit, den Teamgeist zu stärken“,

unterstreicht Thomas Sürth, Direktor Human Resources Santander, die

Ziele der „We are Santander“-Woche.

Das Geld, das im Rahmen der zahlreichen Aktivitäten innerhalb der

„We are Santander“-Woche gesammelt wird, geht in der Region

Mönchengladbach und bundesweit an unterschiedliche Vereine und

Organisationen, die von Santander Mitarbeitern als Spendenempfänger

vorgeschlagen werden.

Weitere Informationen über Highlights und Pressetermine finden Sie

in den Factsheets zum Thema unter http://presse.santander.de

