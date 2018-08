Save the Children verpflichtet sich zu Transparenz-Standard der „Initiative Transparente Zivilgesellschaft“ (ITZ)

Transparenz ist ein wichtiger Aspekt in der Arbeit

der weltweit größten unabhängigen Kinderrechtsorganisation Save the

Children. Aus diesem Grund hat sich Save the Children der „Initiative

Transparente Zivilgesellschaft“ (ITZ) von „Transparency

International“ angeschlossen. Mit Unterzeichnung der

Selbstverpflichtungserklärung bekennt sich die Organisation zu einem

Transparenz-Standard, bestehend aus zehn Kriterien. Diese reichen von

der Veröffentlichung von Informationen bezüglich der

Organisationsziele, über die Mittelherkunft und Verwendung bis hin zu

Entscheidungsträgern und Personalstruktur.

„Als Spendenorganisation ist es unsere Pflicht, mit den uns

anvertrauten Geldern sorgfältig und vertrauensvoll umzugehen. Wir

freuen uns, dass wir mit dem Gütesiegel von –Transparency

International– das Vertrauen in uns und unsere Arbeit für Kinder auf

der ganzen Welt stärken können“, sagt Susanna Krüger,

Geschäftsführerin von Save the Children Deutschland. Seit 2011 trägt

Save the Children Deutschland bereits das DZI Spenden-Siegel. Die

aktuelle Unterzeichnung der „Initiative Transparente

Zivilgesellschaft“ ist nun ein weiterer Schritt in dem Bestreben der

Organisation nach noch mehr Transparenz.

Weitere Informationen:

Bisher gibt es in Deutschland keine einheitliche

Veröffentlichungspflicht für gemeinnützige Organisationen. Auf

Initiative von „Transparency International Deutschland e.V.“ haben

verschiedene Akteure aus der Zivilgesellschaft zehn grundlegende

Informationspunkte definiert, die jede zivilgesellschaftliche

Organisation der Öffentlichkeit zugänglich machen sollte. Insgesamt

haben sich bereits 1034 Organisationen der Initiative angeschlossen.

Die zehn Kriterien des Transparenz-Standards finden Sie hier:

http://ots.de/GSLpXN

Pressekontakt:

Save the Children Deutschland e.V.

Pressestelle – Jutta Kramm

Tel.: +49 (30) 27 59 59 79 – 120

Mail: presse@savethechildren.de

Original-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell