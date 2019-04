Schipanski: Innovationen sichern Wettbewerbsfähigkeit

Künstliche Intelligenz im Fokus der Hannover Messe

Die diesjährigen Hannover Messe steht unter dem Thema Integrated

Industry – Industrial Intelligence. Dazu erklärt der

digitalpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Tankred

Schipanski:

„Auch in diesem Jahr demonstriert die deutsche Industrie auf der

Hannover Messe ihre Wettbewerbsfähigkeit im globalen Markt. Nach dem

Ende der Cebit gilt dies besonders für unsere Digitalwirtschaft, die

sowohl den Anschluss der produzierenden Industrie an die digitale

Welt sichert, aber mit Startups und jungen Gründern auch unseren

Wohlstand von morgen aufbaut. Integrated Industry – Industrial

Intelligence ist das Motto der diesjährigen Messe. Das steht unter

anderem für die Verbindung von Industrie 4.0 mit künstlicher

Intelligenz, aber auch für die systemische Vernetzung von Daten,

Maschinen und Menschen und gibt uns eine wichtige Aufgabe mit.

Gerade bei neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz brauchen

wir eine nationale Kraftanstrengung, um weltweit wettbewerbsfähig

bleiben zu können. Strategisch muss sich das auch in Haushaltszahlen

darstellen: Die in der KI-Strategie der Bundesregierung angekündigten

drei Milliarden Euro Investitionen für die Erforschung und Anwendung

müssen kommen – als zusätzliche Mittel und nicht als schöngerechnete

Summe bereits bestehender Projekte. Die in der Vorlage des

Finanzministers vorgesehene eine Milliarde ist nicht genug. Wir

brauchen konsequente Investitionen in Innovation und zwar jetzt.“

