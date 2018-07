Schipanski: Kein Platz für Hetze und Hass im Netz

Netzwerkdurchsetzungsgesetz zeigt Wirkung

Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) verpflichtet Betreiber

sozialer Netzwerke zu halbjährlichen Berichten über ihren Umgang mit

Beschwerden. Zu den heute veröffentlichten ersten Berichten einiger

sozialer Netzwerke erklärt der digitalpolitische Sprecher der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Tankred Schipanski:

„Ein einziger Hass- oder Hetz-Post im Netz ist bereits einer zu

viel. Denn er verletzt Menschen in ihrer grundrechtlich geschützten

Würde, häufig in einer weitreichenden Art und Weise, wie sie nur

durch die digitale Verbreitung möglich ist. Die jetzt

veröffentlichten, ersten Berichte sozialer Netzwerke machen deutlich,

dass das NetzDG wirkt und ein wichtiger Baustein ist, um den

verantwortungsvollen und respektvollen Umgang miteinander in sozialen

Medien zu stärken. Einige der nun vorliegenden Zahlen über die Anzahl

gelöschter Beiträge sprechen hier eine eindeutige Sprache. Klar ist

aber auch: Maßstab in Deutschland für den Persönlichkeitsschutz sind

allein Recht und Gesetz. Das gilt auch für international operierende

Plattformen. Bei allem Verständnis für die Schwierigkeiten in der

digitalen Welt, sich als global operierende Unternehmen auf

verschiedene Rechtskreise einlassen zu müssen, können interne

Richtlinien oder „Guidelines“ der Netzwerke kein Maßstab sein, der in

dieser Debatte eine Rolle spielt.

Die Aussage des Koalitionsvertrags stimmt nach wie vor: Das NetzDG

ist ein richtiger und wichtiger Schritt gegen Hass und Hetze im Netz.

Aber ebenso gilt, dass das Recht auf Meinungsfreiheit elementare

Grundlage für den offenen Diskurs in freien Gesellschaften ist. Die

Berichte werden wir sorgfältig auswerten, gerade auch hinsichtlich

des Aspekts einer möglichen Weiterentwicklung im Sinne der

freiwilligen Selbstregulierung, die ein wichtiges Anliegen der

CDU/CSU-Fraktion ist, um Overblocking zu vermeiden.“

