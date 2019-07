Winkelmeier-Becker: NetzDG zeitnah verbessern

Mehr Transparenz und engere Zusammenarbeit mit

Strafverfolgungsbehörden nötig

Zur Veröffentlichung der dritten Halbjahresberichte der

Plattformen zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) erklärt die

rechts- und verbraucherpolitische Sprecherin der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker:

„Die letzten Wochen haben auf erschütternder Weise gezeigt, dass

Hass und Gewalt in Worten der Nährboden für Hass und Gewalt in Taten

sind. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) ist ein wichtiges

Instrument gegen die Verbreitung strafbarer Inhalte auf sozialen

Plattformen. Auch die dritten Transparenzberichte der sozialen

Netzwerke zeigen, dass das ohne eine Einschränkung der

Meinungsfreiheit und ohne Overblocking gelingt.

Als CDU/CSU-Bundestagsfraktion wollen wir das NetzDG zeitnah

verbessern und werten aktuell die Rückmeldungen und Erfahrungen aus

der Praxis aus. Dazu müssen in den Transparenzberichten alle nach dem

NetzDG relevanten Postings erfasst werden, auch wenn die Plattformen

die Beiträge intern nach ihren eigenen Communitystandards behandeln.

Die aktuellen Transparenzberichte für den Zeitraum Januar bis Juni

2019 zeigen, dass die Plattformen noch sehr unterschiedliche

Auffassungen davon haben, welche Kriterien und Daten in diese

Berichte gehören. Hier für mehr Klarheit und Rechtssicherheit zu

sorgen – auch um eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den

Plattformen zu erreichen – ist ein Baustein für die Verbesserung des

Gesetzes.

Wir brauchen dringend eine engere Zusammenarbeit der Plattformen

mit den Strafverfolgungsbehörden. Diese müssen noch schneller die

notwendigen Informationen bekommen, um die Täter, die jenseits der

Meinungsfreiheit Hass und Hetze verbreiten, unkompliziert ermitteln

zu können. Mehr Strafverfahren und Gerichtsurteile werden für alle

mehr Klarheit schaffen, wo die Grenzen zur strafbaren Beleidigung

oder Volksverhetzung überschritten wird und so auch eine präventive

Wirkung haben. Die Auskunftspflicht der Plattformen gegenüber den

Behörden muss hier auf alle relevanten Angaben erweitert werden, so

wie es beispielsweise in Frankreich bereits vereinbart ist. Außerdem

müssen strafrechtlich relevante Beiträge zur Beweissicherung

gespeichert werden. Täter dürfen nicht ungestraft davonkommen, weil

die Beweise vorschnell gelöscht wurden. Wir werden diese Vorschläge

zu einer gesetzlichen Regelung in die anstehenden Beratungen zum

NetzDG einbringen.“

