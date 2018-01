Schön/Weinberg: Elterngeld Plus und Partnerschaftsbonus ermöglichen Familien mehr Zeit und bessere gegenseitige Unterstützung

Bericht des Familienministeriums zeigt, dass

gesteckte Ziele erreicht wurden

Am heutigen Mittwoch wird das Bundeskabinett den Bericht des

Familienministeriums über die Wirkung der Neuregelung zum Elterngeld

Plus und zum Partnerschaftsbonus beschließen. Dazu erklären die

Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen

Bundestag, Nadine Schön, und der familienpolitische Sprecher, Marcus

Weinberg:

Nadine Schön: „Der Bericht zeigt, dass die neuen

Familienleistungen wirken und wir den Eltern bei der Verwirklichung

ihrer Lebensentwürfe noch besser entgegenkommen konnten. Wir wollten

Eltern mehr Zeit und Flexibilität bei der Gestaltung ihres

Familienlebens geben. Das ist uns gelungen. Seit der Einführung des

Elterngeld Plus hat sich die Inanspruchnahme verdoppelt. Väter nutzen

die Partnerschaftsbonusmonate gerne, um sich mehr Zeit für die

Familien zu nehmen. Die Folge ist, dass sich die Eltern gegenseitig

unterstützen und die Kinderbetreuung partnerschaftlich teilen: Geben

dies lediglich 17 Prozent der Eltern an, die das Basiselterngeld

beziehen, erhöht sich die Zahl beim Elterngeld Plus auf 24 Prozent

und beim Bezug des Partnerschaftsbonus auf 82 Prozent.“

Marcus Weinberg: „Die ersten Ergebnisse des Berichts machen

deutlich, dass insbesondere auch Väter durch die Inanspruchnahme von

Elterngeld, Elterngeld Plus und Partnerschaftsbonus davon

profitieren, mehr Zeit mit dem Kind verbringen zu können. Sie zeigen

aber auch, dass wir bei den familienpolitischen Maßnahmen die

unterschiedlichen Lebensmodelle der Familien weiterhin im Blick haben

müssen. Alle Familien müssen uns gleich viel wert sein – unabhängig

davon, ob sich ein Elternteil in den ersten Lebensjahren ganz der

Kinderbetreuung widmet, oder ob sich die Eltern die Kinderbetreuung

partnerschaftlich teilen. Eine abschließende Bewertung über die

Auswirkungen der Leistungen werden wir erst dann vornehmen, wenn uns

eine vollständige Auswertung der Gesamtdaten zu den Auswirkungen der

Leistungen Mitte 2019 vorliegt.“

