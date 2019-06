Schön/Weinberg: Kinder überall schützen

Prävention verbessern, Hilfen für Opfer ermöglichen

Zu den sexuellen Übergriffen eines Arztes in einem saarländischen

Krankenhaus erklären die stellvertretende Vorsitzende der

CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Nadine Schön, und der

familienpolitische Sprecher, Marcus Weinberg:

Nadine Schön: „Der aktuelle Fall des Verdachts auf sexuellen

Missbrauch in einem Krankenhaus ist erschütternd. Wichtig ist jetzt

vor allem, dass die betroffenen Kinder und deren Eltern nicht allein

gelassen werden. Deshalb ist es gut, dass Staat, Weißer Ring und

Hilfsnetzwerke hier Hand in Hand arbeiten.

Prävention, Hilfe und konsequente Strafverfolgung sind Teil eines

umfassenden Maßnahmenpakets, das wir als Unionsfraktion im Frühjahr

auf den Weg gebracht haben. Einiges ist bereits umgesetzt: Der Fonds

sexueller Missbrauch wächst im kommenden Jahr deutlich an,

Traumatherapie wird künftig Teil der Psychotherapeutenausbildung, ein

Modellprojekt für Beratung im ländlichen Raum ist kürzlich gestartet.

Der aktuelle Fall verdeutlicht die Bedeutung von Schutzkonzepten

in allen Bereichen: Im Ehrenamt, wie etwa im Sportverein, genauso wie

in Einrichtungen, wie in diesem Fall im Krankenhaus. Hier haben alle

eine Verantwortung. Wir brauchen unbürokratische und

niedrigschwellige Hilfe, auch dann, wenn die Fälle juristisch noch

nicht aufgearbeitet sind. Deshalb appellieren wir an den

Bundessozialminister, das längst überfällige Gesetz zum Sozialen

Entschädigungsrecht schnellstmöglich auf den Weg zu bringen.“

Marcus Weinberg: „Es ist bekannt, dass viele Pädokriminelle

bewusst Berufe ergreifen, bei denen sie in Kontakt mit Kindern

kommen. Es liegt daher auf der Hand, dass alle diese Berufsgruppen

auch erweiterte Führungszeugnisse regelmäßig vorlegen müssen. Ob dies

über die Jugendämter laufen sollte oder über die Ärzte- und

Psychologenkammern, muss geklärt werden. Aber zu glauben, dass unter

der Ärzteschaft, unter den Kinder- und Jugendpsychologen,

psychologischen Sachverständigen, Verfahrensbeiständen, Vormündern

und anderen freien Berufen keine Täter seien, ist schlichtweg naiv.

Das, was für den Lehrerberuf, den Erzieherberuf und die Ehrenamtler

in den Vereinen gilt, muss genauso auch für die selbständigen Berufe,

die mit Kindern arbeiten, gelten.“

