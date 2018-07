Schöne neue Arbeitswelt? / Wie werden – und vor allem – wie wollen die Deutschen zukünftig arbeiten? (FOTO)

Die neuste Publikation der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen „Schöneneue Arbeitswelt? Was kommt, was bleibt, was geht“ gibt fundierteAntworten auf Fragen zur Zukunft der Arbeit.

Die Zukunftswissenschaftler Prof. Dr. Ulrich Reinhardt und Prof.

Dr. Reinhold Popp interpretieren in ihrem Buch auf über 300 Seiten

repräsentativ erhobene Meinungsbilder der deutschen Bevölkerung. Sie

legen dabei einen Schwerpunkt auf Generationenunterschiede und werfen

einen prognostischen Blick auf die Arbeitswelt von Morgen.

Deutlich wird, dass Angst vor Veränderungen das Zukunftsdenken

beeinflusst. So blicken viele Bürger mit Sorge und Skepsis in die

Zukunft, sehnen sich insbesondere im Arbeitsleben nach mehr

Beständigkeit und zeigen Vorbehalte gegenüber der zunehmenden

Digitalisierung und Automatisierung. Aber eben diese bieten auch

viele Chancen und Potenziale. So sind beispielsweise

– 84 Prozent der Bevölkerung der Meinung, dass in der

Weiterentwicklung der Technologien für Information, Kommunikation und

Automatisierung ein sehr großes Potential für das zukünftige

wirtschaftliche Wachstum liegt und

– 59 Prozent, dass sich die Arbeitsbedingungen dank der

Digitalisierung verbessern werden.

– 75 Prozent glauben, dass in zwanzig Jahren deutlich mehr Frauen in

technischen- und naturwissenschaftlichen Berufen arbeiten werden und

– 85 Prozent, dass man in der Arbeitswelt der Zukunft nicht mehr nur

Fachwissen, sondern auch Kompetenzen wie Zeitmanagement,

Kritikfähigkeit, Teamfähigkeit usw. benötigen wird.

– 57 Prozent der Bundesbürger begrüßen zudem eine staatliche

Förderung von familienfreundlichen Unternehmen, und

– 38 Prozent würden gerne flexibler arbeiten können.

Die Zukunft bringt eine neue Arbeitswelt, das steht fest. Doch

wird sie tatsächlich schöner sein? Gerade im Bereich der

Digitalisierung wird es zu umfassenden Neuerungen kommen, wodurch

vieles gehen muss, was starr und unflexibel ist. Auch werden die

Wertvorstellungen der Generationen Z und App – die sich zum Teil

stark von denen der Generationen Babyboomer und Y oder gar der

Kriegs- und Nachkriegsgeneration unterscheiden – den Arbeitsalltag

zunehmend prägen. Gleich bleibt dagegen auch in Zukunft die Bedeutung

des Menschen und seiner Bedürfnisse in der Arbeitswelt. Die Autoren

Reinhardt und Popp sind sich daher sicher: Eine schöne neue

Arbeitswelt ist durchaus realistisch, wenn auch weiterhin der Mensch

im Mittelpunkt steht!

Pressekontakt:

Ayaan Güls

040 4151 2264

guels@zukunftsfragen.de

www.stiftungfuerzukunftsfragen.de

Original-Content von: Stiftung für Zukunftsfragen, übermittelt durch news aktuell