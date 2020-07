Schritte in die Morgenröte – Anregungen für eine bessere Zukunft

Die erste Welle der COVID-19-Pandemie ist zwar vorbei, und die meisten Menschen freuen sich in der Zukunft wieder mehr oder weniger normal aktiv sein zu können. Bedenken sind trotzdem vorhanden. So machen sich Menschen Sorgen über eine zweite Welle – und viele Menschen haben in den letzten Monaten erkannt, dass vieles nicht so weiter gehen kann wie zuvor. Manchen Menschen gefiel die Welt während der Pandemie irgendwie auch besser als zuvor: es gab mehr Zusammenhalt, weniger Luftverschmutzung und mehr Zeit zum Nachdenken. Doch wird dieses Nachdenken einen Einfluss auf die Zukunft haben? Und lernt die Menschheit aus dem, was in den letzten Monaten geschehen ist? Wie werden verschiedene Länder mit den Auswirkungen der Pandemie umgehen, wie die neuen Schulden und der erhöhten Arbeitslosigkeit entgegentreten?

Das Buch “Schritte in die Morgenröte” von Rainer Wülser stellt die Frage, ob bald alles so weiter gehen wird, wie vor der Pandemie – und wie lange der Planet dabei noch mitspielen wird. Der Autor will die Leser dazu anregen, die letzten Monate als eine Zeit des Erwachens zu erkennen. Er will mit seinem Buch einen Input für erste Schritte geben, um für alle Menschen und die Natur ein liebevolles Zusammenleben zu erschaffen.

"Schritte in die Morgenröte" von Rainer Wülser ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08041-6 zu bestellen.

