Schwäbische Zeitung: Die Union wird sich bewegen – Leitartikel zu GroKo-Sondierungen

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles will, dass es

„quietscht“ bei den Koalitionsgesprächen. Doch derzeit hört man eher

ein Stöhnen vom Wähler, weil nach jeder genommenen Hürde weitere

Stolpersteine den Weg versperren. Das knappe Ergebnis beim

SPD-Sonderparteitag pro GroKo wurde den Delegierten mit dem

Versprechen „weiterer Fortschritte“ pro SPD abgekauft. Das ist ein

Problem für die Parteispitze, insbesondere für Martin Schulz – zeigt

dies doch, wie wacklig sein Rückhalt in der Partei ist. Aber auch die

Union setzt die Absicht der SPD, nachverhandeln zu wollen, unter

Druck. Denn CDU und CSU müssen sich bewegen, wenn am Schluss eine

GroKo unter Regierungschefin Angela Merkel stehen soll.

Am leichtesten dürfte es der Union fallen, bei der sachgrundlosen

Befristung von Arbeitsverträgen nachzugeben. Denn da zieht das

Familienargument: Unsichere Lebenssituationen mit befristeten

Arbeitsverträgen machen jungen Menschen nicht gerade Mut, eigene

Kinder zu bekommen. Zudem geht es der Wirtschaft derzeit gut genug,

um diesen Kompromiss auszuhalten. Auch beim Familiennachzug könnte

die Union bereit sein, der SPD noch einen kleinen Erfolg zu lassen,

wenn erneut über Härtefälle verhandelt wird. Denn dies würde in der

Summe kaum ins Gewicht fallen und gleichzeitig der Koalition ein

freundliches Gesicht geben. Hingegen hat der SPD-Vorstoß, eine

„gerechtere“ Honorarordnung für Ärzte durchsetzen zu wollen, kaum

Chancen, weil bereits die Rückkehr zur Parität vereinbart wurde.

Es ist davon auszugehen, dass Angela Merkel weitere Zugeständnisse

bereits als Preis der Großen Koalition einkalkuliert hat. Die Union,

die derzeit noch mit vielen Stimmen spricht, wird sich dem fügen

müssen. Vergleichsweise wenig vorhersehbar ist dagegen die SPD. Wenn

sie so weitermacht wie bisher, schafft sie es, auch neue Erfolge

kleinzureden. Und dann könnte der Mitgliederentscheid über den

Koalitionsvertrag doch noch zur Zitterpartie werden. Dann braucht es

nicht einmal mehr die renitenten Jusos, die das ohnehin alles

verhindern wollen.

